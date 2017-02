És possible mantenir viva la passió tot i el pas del temps?

És possible mantenir viva la passió en una relació? Es pot continuar desitjant l'altre tot i el pas del temps? O és inevitable perdre'n l'interès? Amb moltes variants, aquestes preguntes se les fan sovint els que viuen en parella. En una època en què separar-se i divorciar-se és tan habitual com anar-se'n a viure junts, l'interès pel tema no ha parat de créixer, fins al punt que psicòlegs i sexòlegs han dedicat nombrosos treballs a intentar saber si la passió s'acaba de forma irremeiable i, en els casos en els quals això no és així, a saber quina és la fórmula, com s'aconsegueix mantenir el desig més enllà dels estadis inicials d'una relació.

No és cert que la passió estigui condemnada a extingir-se

Els últims a fer-ho han estat un grup d'investigadors de diferents universitats de Califòrnia i de l'Institut Kinsey, un dels màxims referents mundials en matèria de sexologia. Científics de les tres institucions han analitzat la vida sexual de 52.588 persones i han arribat a la conclusió que, tot i que l'enamorament té data de caducitat, no és cert que la passió estigui condemnada a extingir-se.

Els treballs de referència dins l'àmbit de la psicologia — com el de Sternberg, autor de la teoria triangular de l'amor— sostenen que la passió desapareix amb la mateixa rapidesa i intensitat amb què arriba. És un procés natural, un mecanisme de l'evolució humana que serveix perquè un home i una dona se sentin atrets, es reprodueixin i superin els estadis inicials, i més perillosos, de la cria del fill. Després la passió ja no serveix, si més no des d'un punt de vista evolutiu.

Després dels heterosexuals, els homes homosexuals són els que més sovint arriben a l'orgasme

Tot i el pas del temps, avui les coses no són gaire diferents, segons els treballs clàssics, que consideren inevitable que l'enamorament i la passió decaiguin amb el pas del temps. Quan això passa les parelles s'enfronten a una situació crítica, i només sobreviuen a la crisi les que prèviament han estat capaces de crear un clima d' intimitat i una voluntat de compromís. Però el nou estudi desmenteix aquest plantejament convencional i conclou que, si s'alimenta de forma correcta, la passió pot durar anys i dècades.

Els autors del nou treball, que acaba d'aparèixer a 'The Journal of Sex Research', reconeixen que, efectivament, moltes parelles tenen problemes a l'hora de mantenir la satisfacció sexual i, encara més, la passió. Moltes ho intenten, però no totes ho aconsegueixen. Quina és la fórmula que segueixen els que se'n surten? Després d'analitzar les dades, els autors de l'estudi apunten a tres factors que, junts o per separat, poden contribuir a realimentar una vida sexual que decau:

Comunicació constructiva. Les persones a les quals no fa por expressar en veu alta els seus desitjos i fantasies estan més satisfetes amb la seva vida sexual.

Les persones a les quals no fa por expressar en veu alta els seus desitjos i fantasies estan més satisfetes amb la seva vida sexual. Petons, carícies, abraçades… L'afecte és un potent afrodisíac, segons l'estudi, que remarca que tant homes com dones es declaren més satisfets quan el contacte sexual té lloc en un context amorós. L'afecte estimula la passió i és important abans i després de l'acte sexual; els moments anteriors i posteriors són molt importants.

L'afecte és un potent afrodisíac, segons l'estudi, que remarca que tant homes com dones es declaren més satisfets quan el contacte sexual té lloc en un context amorós. L'afecte estimula la passió i és important abans i després de l'acte sexual; els moments anteriors i posteriors són molt importants. Trencar la rutina. Una cita preparada amb cura, una escapada romàntica… són clàssics que funcionen, com també vestir roba sexi i donar o rebre un massatge.

Entre les dones, les que es declaren més satisfetes són les homosexuals

L'orgasme com a símptoma

No és l'únic indicador, però l'orgasme és el principal termòmetre per mesurar el grau de satisfacció sexual dels amants. Però a l'orgasme no hi arriba tothom. De fet, les diferències són significatives i mostren un panorama molt desigual entre homes i dones. Segons l'estudi, els homes arriben a l'orgasme molt més sovint que les dones, però el clímax no només depèn del gènere, sinó també de l'orientació sexual. Així, els homes heterosexuals són els que més arriben a l'orgasme durant un contacte sexual: un 95% de les vegades. Per darrere d'ells hi ha els homes homosexuals (arriben a l'orgasme el 89% de les vegades), i els bisexuals (un 88%). Les dones que més sovint tenen un orgasme durant una relació sexual són les homosexuals (un 86% de les vegades), però quan entra un home a l'equació el percentatge es redueix de forma molt notable. Només el 66% de les relacions sexuals de les dones bisexuals acaben en orgasme. Tanquen la llista les dones heterosexuals, amb un 65%.

Els autors de l'estudi no s'han limitat a constatar que les dones heterosexuals asseguren tenir una vida sexual menys satisfactòria que les dones homosexuals (i molt menys que els seus companys, els homes heterosexuals), sinó que han volgut conèixer les causes d'aquesta diferència. Segons els autors, "les dones lesbianes tenen una idea més clara de com funciona l'anatomia femenina i l'estimulació del clítoris". Per als investigadors, mentre que les dones homosexuals canvien de rol amb les seves parelles, els homes heterosexuals no ho fan, cosa que explicaria una diferència que, asseguren els autors, no hauria d'existir: "La diferència d'orgasmes es podria reduir redreçant factors socioculturals i evolutius i estimulant una varietat més gran d'activitats entre homes i dones".

Hi ha un camí a seguir? Sí, diuen els autors, que comparen les pràctiques sexuals de les dones heterosexuals que tenen més orgasmes amb les que en tenen menys per elaborar un llistat que serveix de guia pràctica per millorar la vida sexual. No necessàriament ha de ser una guia vàlida per a tothom, però els autors constaten que les dones que tenen més orgasmes: