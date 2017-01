El llarg periple d'una maleta sospitosa (abans de ser sospitosa)

Aquesta és la història d'un d'aquests episodis que es produeixen de tant en tant i que, amb un final innocu –més que feliç–, es converteixen en hilarants.

Tot va començar ahir a la tarda quan una turista francesa es va presentar a l'estació de Sants de Barcelona assegurant que s'havia descuidat una maleta en un tren del qual acabava de baixar. Els encarregats de Renfe van activar el seu protocol per localitzar objectes perduts i van trucar a les cotxeres, que són a Can Tunis.

Els treballadors de les cotxeres van revisar el comboi amb què havia viatjat la dona de dalt a baix buscant l'equipatge extraviat i vet aquí que no van trobar una maleta sinó dues, en punts separats del tren. Seguint el mateix protocol d'objectes perduts –i sense activar el d'objectes sospitosos tot i haver trobat una maleta abandonada que ningú havia reclamat– van agafar un taxi i van portar els dos embalums cap a l'estació de Sants, on la turista esperava delerosa la seva bossa.

Un cop allà, la dona va reconèixer la seva maleta i se la va endur, però naturalment no va voler saber res de l'altra bossa, de la qual va deixar clar que no era seva.

Aquí van començar els nervis. Allò ja no era un episodi d'objectes perduts sinó de possible paquet sospitós. Per això van passar per l'escàner aquesta segona maleta sense amo que l'hagués reclamat, i aleshores es van disparar totes les alarmes perquè a dins s'hi veien uns cables: si hi havia uns cables, podia haver una bomba.

Aleshores sí: les coses s'havien posat serioses i finalment es va avisar els Mossos d'Esquadra, que van ordenar desallotjar l'estació, plena a vessar de passatgers, quan la maleta esdevinguda sospitosa feia estona que circulava per aquelles instal·lacions.

Amb una pila d'usuaris esperant-se al carrer i la circulació de trens interrompuda a Sants, la principal estació de la ciutat, els artificiers dels Mossos van comprovar ràpidament què era la maleta de la crisi: estava plena d'eines de lampista i material elèctric per a reparacions, entre el qual hi havia el cable sospitós.

En pocs minuts es va reobrir l'estació i tot va tornar a la normalitat. Una estona després es va saber que el conseller d'Interior, Jordi Jané, va fer unes declaracions en què reclamava Renfe que quan trobi una maleta sospitosa no la mogui del lloc on s'ha localitzat. I en algun lloc de Barcelona deu haver-hi un lampista que ha perdut les seves eines de treball però que deu preferir no reclamar-les després de comprovar el daltabaix que va provocar.