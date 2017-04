L'alpinisme solidari de Ferran Latorre vol conquerir l'Everest

"Hi ha tantes raons per pujar a l'Everest, com rutes per abastar el seu cim", ha assegurat avui l' alpinista Ferran Latorre durant la presentació de Sherpa-Everest 2017, el projecte que li ha de permetre convertir-se en el primer català en escalar els 14 cims de 8.000 metres per una raó que va molt més enllà de l'èpica esportiva.

La fita alpinista, una proesa física que Latorre vol fer realitat sense l'ajuda d'oxigen articial i amb què té previst tancar la seva carrera d'escalador, permetrà elaborar un investigació científica centrada en les malalties respiratòries. La investigació analitzarà l'impacte genètic, fisiològic i biomèdic de la manca d'oxigen en xerpes i trekkers i en Latorre i altres alpinistes europeus que l'acompanyaran durant l'aproximació i ascensió al pic de l'Everest. L'objectiu és estudiar com el cos s'aclimata a l'altura i identificar els mecanismes genètics d'adaptació a la manca d'oxigen.

"Sento que, per primer cop, el que faig servirà als altres", ha afirmat Latorre durant la presentació d'aquest projecte patrocinat per la Fundació Bancària la Caixa i desenvolupat per l'Hospital i l'Institut de Recerca de la Santa Creu i Sant Pau i l' Hospital Germans Trias i Pujol.

"Els resultats aportaran llum i ajudaran a altres projectes de recerca a avançar en les solucions a afeccions respiratòries com la malaltia pulmonar obstructiva", ha explicat Joan Manuel Soria, responsable de la Unitat Genòmica i de Malalties Complexes de l'Institut de Recerca de Sant Pau i un dels experts que també s'uniran a l'expedició per dirigir i gestionar la realització de proves i analítiques in situ.

Aquestes proves es realitzaran abans, durant i després de l'ascensió amb marcadors respiratoris musculars i cardíacs i analítiques com ara l'extracció de sang per quantificar l'expressió del genoma en aquest procés d'adaptació a les extremes condicions. Sherpa-Everest 2017 també aportarà informació vital pels malalts de fibrosi pulmonar o enfisemes, pels alpinistes i pels centenars de milions de persones que cada any visiten zones d'altitud per sobre dels 5.000 metres.

Latorre, que ja ha intentat assolir el cim de l'Everest en sis ocasions, preveu arribar a la muntanya més alta de la terra a finals d'aquest mes de maig, 17 anys després de fer l'Annapurna, el seu primer 8.000 metres. L 'alpinista, la ubicació del qual serà monitoritzada i es podrà seguir al llarg de tot el seu ascens, ha assegurat que aquesta última expedició és el projecte de la seva vida i que, molt probablement, culmini en una publicació editorial.

Fa 30 anys, ha explicat, després de pujar la muntanya catalana de Punta Alta va escriure que volia fer l'Everest en el llibre de registres d'un refugi. Si aquest cop, ha dit, aconseguís d'arribar al seu cim, escriuria que "aquí hi ha un nen que ha complert el seu somni".