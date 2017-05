Minut de silenci a Caldes de Malavella en record de la nena morta en un castell inflable

Unes 300 persones han guardat un minut de silenci a Caldes de Malavella en record de la nena de sis anys que va perdre la vida en un accident en un castell inflable. Els veïns també han volgut transmetre el seu escalf als sis nens que estan ferits, alguns d'ells encara hospitalitzats després de l'incident.

L'alcalde, Salvador Balliu, ha llegit un escrit en què ha dit que la tragèdia ha "colpit" el municipi i ha decretat dos dies de dol oficial.

Les investigacions sobre les causes que van provocar que el castell inflable sortís volant des del jardí fins a la teulada del restaurant on estava instal·lat segueixen el seu curs. De moment, ha transcendit que l'establiment no tenia llicència municipal per al castell inflable i que només estava subjectat per dos dels sis ancoratges que tenia.