Més de 400 persones viuen en assentaments irregulars a Barcelona

La tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha explicat avui que hi ha 62 assentaments irregulars a Barcelona on viuen 419 persones. El nombre d'infrahabitatges ha augmentat en un 47% respecte el maig del 2015, quan hi havia 42 assentaments i hi vivien 384 persones.

Ortiz ha descrit aquesta situació com una expressió de la pobresa i les desigualtats, i ha destacat que es tracta d'un " fenomen sensible". La tinent d'alcalde també ha assegurat que l'Ajuntament ha augmentat els recursos per abordar aquest problema, que s'haurà de treballar a través de programes d'inserció laboral i amb la dignificació de les condicions de vida en què viuen les persones afectades.

La diputada delegada de Benestar social, Teresa Maria Fandos, ha expressat la seva preocupació davant la quantitat d'assentaments irregulars i ha defensat que durant el Govern de Trias es va avançar mitjançant programes d'inserció laboral i amb alternatives d'habitatge. D'altra banda des de Ciutadans, Marilén Barceló, ha assegurat que el Govern municipal té "bones intencions" però que necessita concreció.

Des de el Partit Popular, Ángeles Esteller ha dit que els assentaments irregulars s'han de vincular al pla d'immigració i ha demanat que les mesures que impulsi el Govern d'Ada Colau no generi un efecte trucada que provoqui una arribada massiva d'immigrants.