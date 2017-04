El pilot del mercant rus recupera el passaport

El jutge que investiga l' enfonsament del pesquer 'El Fairell' a les immediacions del Port de Barcelona ha retornat el passaport al primer oficial del mercant rus que va col·lisionar amb el vaixell de pesca barceloní, que dimecres passat va dipositar una fiança de 50.000 euros al jutjat per esquivar la presó. El jove era qui pilotava l'embarcació.

Recuperant el passaport, el pilot podrà marxar de l'Estat. Segons fonts properes al cas consultades per EFE, tant ell com el capità de l'embarcació estan pendents però que Capitania Marítima permeti al Midvolga 2 marxar del Port de Barcelona, on es troba retingut mentre duren les tasques d'investigació. Tots dos tenen la intenció de reprendre la seva activitat, tot i que compareixeran davant del jutjat si se'ls requereix.

A la vista de les primeres proves, el jutge considera que darrera de l'enfonsament del pesquer hi ha una imprudència del buc rus. Tant al capità com al primer oficial els responsabilitzen de dos delictes d'homicidi imprudent, per la mort de dos dels mariners de l'embarcació pesquera. 'El Fairell' va mantenir el rumb a l'hora d'entrar al Port, mentre que el buc rus va virar dos cops abans de la col·lisió.