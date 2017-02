El pla català per a refugiats supera el miler de mentors

Més deja s’han inscrit per ser mentors voluntaris per ajudar a la inserció de refugiats , més del doble delsque el Govern va anunciar que es necessitaven per dur a terme el. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies,, ho ha anunciat aquest dijous al migdia a través de, ha assenyalat que s’acabaven de superar els 1.000 inscrits al programa i ha agraït la col·laboració dels voluntaris que s’hi ha apuntat.

Un centenar de refugiats que acabin els propers mesos el pla estatal d'acollida podran participar al pla pilot que ha ideat el departament d'Afers Socials i Famílies per acompanyar aquestes persones en la inserció social. Per fer-ho possible, el Programa Català de Refugi atorgarà ajudes econòmiques d'entre 400 i 600 euros a cada individu i els proveirà d' habitatge. El pla, que s'ha emmirallat en models d'èxit com el del Canadà, el Quebec o Alemanya, preveu que grups d'entre 3 i 5 mentors ajudin a cada individu a recuperar els ''vincles socials'', cadascun encarregant-se d'un àmbit diferent com la llengua o la cerca de feina.