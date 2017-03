Pla 'antibullying' obligatori a les escoles

Tots les escoles públiques i concertades de Catalunya hauran d'implementar un projecte de convivència en un termini màxim de tres anys, en cas que no en tinguin ja un, i ho hauran de fer tenint en compte les seves necessitats i especificitats.

Ho ha anunciat aquest dimarts la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ruiz ha destacat que es tracta d'"un pas important" per treballar la prevenció als centres educatius, en el marc d'un programa més ampli per combatre aspectes com l' assetjament escolar.

La consellera ha subratllat que aquest pla 'antibullying' es dirigeix als centres públics i concertats, però ha recordat que l'escola privada té "una normativa que complir" en casos d'assetjament.

Ruiz ha explicat que el projecte de convivència serà responsabilitat de la direcció de cada centre, i que ha de recollir les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica de conflictes i les mesures i actuacions d'intervenció educativa.

Comissió de convivència

Els centres educatius també hauran de crear una comissió de convivència que s'encarregarà de la planificació, l'aplicació i el seguiment del projecte, i cada centre haurà de decidir si aquesta responsabilitat recau en una sola persona o en diverses, ha precisat Ruiz.

El Govern ha posat a disposició de les escoles una aplicació informàtica per elaborar un diagnòstic i el projecte de convivència.