La pluja ofega el trànsit

Els dies de pluja compliquen la mobilitat dels vianants, però, sobretot, la dels que es mouen en cotxe. Això és el que va passar ahir a Barcelona, on les entrades i sortides, principalment amb origen o destinació a zones urbanes del Vallès Occidental com ara Sabadell, i també les dues rondes de la ciutat, van registrar col·lapses i retencions importants.

Les raons són múltiples i tenen un efecte multiplicador. Lluís Puerto, director tècnic de la Fundació RACC, va assegurar a l’ARA que l’explicació de l’augment del trànsit a les gran ciutats en dies de pluja és l’increment de persones que per comoditat opten pel cotxe privat. “Els que van en moto, a peu o en bici no volen mullar-se i decideixen viatjar sota cobert i agafar transport públic o, sovint, el seu cotxe”, precisa. El problema és que si a les hores punta la capacitat de les vies està sempre al seu límit, els petits increments tenen grans efectes en zones urbanes com Barcelona, i sobretot en els accessos a la ciutat. “L’augment d’un 3% del trànsit en les entrades i sortides de la ciutat de Barcelona en hores punta va suposar un 28% de l’increment de les hores perdudes en congestió l’any passat”, assegura Puerto.

Adrià Gomila, director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, afegeix que les incidències entre vehicles també constitueixen un dels principals factors que expliquen l’augment dels col·lapses quan hi ha precipitacions. La calçada està mullada, hi ha menys visibilitat i, en conseqüència, diu, més topades. També es produeixen més avaries, detalla Puerto. De fet, el RACC va fer ahir al matí un 11% més de sortides d’assistència mecànica a l’àrea metropolitana que el dia anterior. “Amb les baixes temperatures s’incrementen els problemes amb la bateria dels cotxes i la gent agafa vehicles que fa servir menys i que sovint no estan en tan bon estat”, diu.

La prudència, afegeix Gomila, seria el tercer factor: “La gent condueix més a poc a poc” i això, que és positiu per evitar problemes més greus, també explica que creixin les retencions.

Com es pot minimitzar el trànsit?

Els dos experts entrevistats coincideixen en la recepta per minimitzar aquests pics que es donen en dies de ruixats. La solució passa per un transport públic còmode i eficient, a banda de més espai per als vianants i per als carrils bici, unes propostes que, d’acord amb Gomila, s’estan impulsant des del govern de Barcelona. Però el problema més greu, reconeixen ambdós, es concentra a les vies de gran capacitat de sortida i entrada de la ciutat, és a dir, en aquells recorreguts que no es fan en metro sinó principalment en trens de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). “Les millores dels trens de Renfe és una prioritat”, sentencia Puerto.

El director tècnic del RACC considera que per incrementar l’eficàcia del transport públic i augmentar l’ocupació dels cotxes per reduir el trànsit cal posar en funcionament més carrils BUS-VAO (vehicles d’alta ocupació), que permeten una circulació molt més ràpida per als que contaminen menys. Puerto sosté que una altra de les mesures que podria contribuir a avançar en aquesta línia és l’habilitació d’aparcaments gratuïts a les poblacions de Rodalies, amb un sistema d’informació per conèixer la seva ocupació en temps real i integrats a les tarifes de transport. Però la solució, diu Gomila, també passa per les decisions personals, “per valorar quin és el motiu del nostre viatge -no és el mateix anar a treballar que anar a l’hospital-, si anem sols o acompanyats i quines opcions tenim”.

La pluja neteja la contaminació

L’increment de la densitat circulatòria en dies plujosos es compensa, segons Jerónimo Lorente, catedràtic de física de l’atmosfera de la Universitat de Barcelona (UB), per l’efecte netejador de l’aigua. “La pluja renta la contaminació de l’aire i del sòl, perquè la dilueix i l’arrossega, de manera que nosaltres respirem menys contaminació, en detriment de la que va a parar als rius i al mar”, diu l’expert. Quan plou, resumeix, hi ha més emissions, perquè hi ha més cotxes, i menys immissions, és a dir, menys contaminació en l’aire.

