La població estrangera creix per primer cop en quatre anys a Catalunya

Per segon any consecutiu, Catalunya va tornar a guanyar població el 2016 (amb dades de l'1 de gener del 2017), segons les estadístiques avançades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Però a diferència del que va passar el 2015, aquest cop va ser l'augment de població nascuda a l'estranger, que havia baixat de manera continuada des del 2012, la que va explicar la major part de l'increment total.

En total, de les 28.698 persones més que viuen a Catalunya, 13.632 eren nascudes a l'Estat i 15.057, a l'estranger. Això va portar el nombre total d'habitants al Principat als 7,55 milions de persones, amb 6,51 milions nascuts a Espanya i 1,04 milions a l'estranger.

La millora de les condicions econòmiques, la disminució de l'atur i el creixement de l'economia van fer retornar les estadístiques positives de creixement de la població estrangera, que va frenar en sec arran de la crisi econòmica. Tot i així, l'increment de l'arribada d'immigrants es troba encara a anys llum de les xifres precrisi. Així, a tall d'exemple, entre el 2007 i el 2008, considerat l'any de l'inici de la crisi econòmica, la població estrangera es va incrementar en 131.000 persones, gairebé 10 vegades més que l'any passat.

A partir del 2010, però, el nombre d'estrangers que vivien a Catalunya es va mantenir en una caiguda constant, que només es va veure interrompuda per un petit increment, gairebé anecdòtic, de 1.000 persones el 2012, quan l'economia va començar una recuperació que va acabar desembocant en una nova recessió. Així, des del punt màxim del 2010, la població estrangera ha caigut en 151.000 persones.

En el mateix temps, la població nascuda a Espanya ha continuat augmentant lleugerament, tot i que no de manera suficient per compensar la pèrdua d'estrangers. Els 7,55 milions de persones que vivien a Catalunya l'any passat suposaven encara gairebé 15.000 persones menys que el màxim del 2012.

A Espanya la població segueix caient

Pel que fa a l'estat espanyol, tant la població total com l'estrangera van seguir caient el 2016. En total, vivien a l'Estat 46,54 milions de persones, de les quals 41,99 eren nascudes a Espanya (50.000 més) i 4,5 eren nascudes a l'estranger (70.000 menys).

Des del 1998, quan es va començar a publicar la xifra oficial provinent de la revisió del padró de l'1 de gener, la població havia augmentat a Espanya cada any, fins al 2012, quan va començar a disminuir. A diferència del que ha passat a Catalunya, i a altres comunitats com Madrid o les Illes Balears, aquesta tendència a la baixa encara no s'ha trencat mai. El 2016 hi va haver un descens de 17.982 persones en el padró espanyol.