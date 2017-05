Un 6,5% de les llars han demanat ajuda per a aliments, roba o béns bàsics

El 6,5 de les llars de Catalunya declaren haver demanat ajuda a familiars, amics i entitats privades o religioses per a aliments, roba o altres béns bàsics durant l'any 2016, segons l'enquesta de condicions de vida publicada per l'Idescat. Concretament, un 4,4% manifesten haver-ne demanat a parents i persones amb qui mantenen una relació d'amistat; un 1%, a entitats religioses i privades, i l'1,1% restant ho haurien fet per totes dues vies.

Les dades de l'informe també apunten cap a un lleuger increment en el nombre de persones que es troben en una situació de risc de pobresa. Aquesta taxa va ser del 19,2% l'any 2016, 0,2 punts per sobre de la xifra registrada un any abans. Per grups d'edat, els majors de 65 anys van registrar el major creixement, d'uns 3 punts, fins a assolir el 15%. Els menors de 16 anys van registrar la taxa més alta amb un 24%, però experimenten un descens de 3,9 punts des del 2015.

Segons la composició de la llar, aquelles amb fills dependents són les que tenen taxes més elevades de risc de pobresa, un 23%, malgrat que la xifra s'ha reduït en dos punts. Dins d'aquest col·lectiu, l'índex més elevat és el de les llars d'un adult amb un o més fills dependents, una xifra que contrasta amb el 14,9% registrat entre el col·lectiu format per les llars sense fills dependents.

El llindar d'ingressos per sota del qual es considera que una llar està en situació de risc de pobresa se situa en els 10.054 euros anuals per a una persona i 21.114 en aquells nuclis formats per dos adults i dos infants.

Entre els nous indicadors que ofereix l'enquesta, destaca aquell vinculat a la pobresa energètica, que situa en l' 1,4% de la població aquelles llars privades que, per causes econòmiques i almenys en una ocasió, no han pogut disposar d'una font d'energia necessària per dur a terme les activitats de la vida diària.