La pobresa infantil severa augmenta un 23% en dos anys a Catalunya

La pobresa i la desigualtat afecta encara amb més duresa els infants. Aquesta és la conclusió principal de l'estudi 'Desheredats', que ha publicat l'ONG Save the Children i que explora la desigualtat infantil en tres vessants: protecció social, habitatge i educació. Una de les principals dades de l'informe és que els infants amb menys recursos s'han empobrit 4,5 vegades més que la resta durant la crisi. En concret, l'estudi conclou que entre el 2008 i el 2015, la renda de les famílies més pobres (el 20%) va descendir en un 31%, 4,5 vegades més que la resta, que es va reduir un 7%.

Entre altres dades, l'informe també alerta que els nens i nenes en situació de pobresa severa (els qui viuen amb una renda inferior al 40% de la renda mitjana a Catalunya, és a dir, menys de 6.444 euros anuals) han incrementat en un 23% entre el 2013 i 2015, i ja són 261.970.

Els infants en situació de privació material severa (no es poden pagar el lloguer, la llum i el gas, una dieta equilibrada, anar de vacances, el cotxe, rentadora, la televisió o el telèfon) també ha augmentat, en aquest cas, d'un 7,7% el 2013 a l'11,7% el 2015. En total, mig milió d'infants viuen per sota del llindar de la pobresa a Catalunya, un de cada tres.

Segons Save the Children, l'augment de la desigualtat (mesurada a través de l'índex GINI) es deu a diversos factors. A banda de la reducció de la renda, especialment cruel entre les famílies més vulnerables, també incideixen en l'augment de la desigualtat l'estructura del mercat laboral (les altes xifres d'atur han fet baixar els salaris) i la dualitat del mercat laboral.

Protecció social

Només el 14% dels nens rep alguna prestació directa

En realitat, gairebé la meitat dels nens i nenes de Catalunya són beneficiaris d'alguna prestació, però la immensa majoria es beneficien d'ajuts que rep algun familiar, com la pensió de jubilació o l'atur. Només el 14% reben transferències adreçades a protegir-los directament a ells.

De fet, l'estudi sosté que la infància en famílies de renda mitjana té més del triple d'ingressos que els nens i nenes del 10% més pobre de la població.

La situació s'ha vist agreujada encara més perquè la inversió ha baixat durant la crisi. Entre 2007 i 2013, la inversió en infància a Catalunya es va reduir un 15%, un percentatge que s'enfila fins al 22% si es té en compte la inversió per infant. Després de la Rioja, Múrcia i Castella-La Manxa, Catalunya és la quarta comunitat autònoma on més van disminuir els diners destinats als infants.

Habitatge

Les famílies amb pocs ingressos destinen el 58% dels sous al lloguer

La desigualtat infantil encara és més severa si es tenen en compte les despeses en habitatge. Segons l'ONG, aquestes despeses són de les més regressives que han d'afrontar les famílies. De fet, l'estudi alerta que els alts costos de l'habitatge redueixen de manera dràstica la renda disponible dels més pobres.

Què significa això? Les famílies més pobres van dedicar un 58% dels ingressos a pagar la casa, mentre que en la resta de famílies, el lloguer o la hipoteca representa entre el 10 i el 25% de les despeses.

Una conseqüència d'això és que set de cada deu nens de famílies amb menys ingressos pateixen una sobrecàrrega de les despeses d'habitatge a Catalunya.

Educació

L'abandonament escolar augmenta un 1,4% entre els més pobres

La taxa d'abandonament escolar prematur va a la baixa, excepte en el 20% més pobre de la població. Entre aquest grup ha passat tot el contrari i ha augmentat un 1,4%. Això significa que un 32,5% de l'alumnat més pobre abandona el sistema escolar a Catalunya.

A més, es detecta una "gran bretxa de rendiment escolar" segons l'origen de l'alumnat: els nadius obtenen una puntuació mitjana d' 1,2 punts més que els nens i nenes d'origen estranger. L'informe PISA també va concloure que l'alumnat amb un nivell socioeconòmic més alt va obtenir una diferència de 277 punts més respecte els alumnes amb menys ingressos.

Segons Save the Children, la desigualtat en educació s'ha vist agreujada perquè entre el 2007 i el 2012, la inversió pública per estudiant en educació a Catalunya es va reduir en 1.352 euros, un 14%. Al conjunt de l'Estat, la reducció de la inversió pública va ser del 12% i a la UE del 3%.

L'ONG també denuncia que les retallades en educació s'hagin concentrat en "partides clau per a l'equitat educativa", com ara les beques, els ajuts a no universitaris, les beques menjador i de transport o els ajuts per a llibres i material.

L'índex de desigualtat no millora en l' educació de 0 a 3 anys, i això que es considera com "la millor inversió per construir equitat". Segons Save the Children, "Catalunya està desaprofitant aquesta potencialitat", perquè les famílies més vulnerables no es beneficien de l'educació de 0 a 3 anys. Segons l'informe, el 2013 només estaven escolaritzats un 4% dels infants estrangers de 0 a 3 anys, només un 15% dels fills de pares sense estudis (en comparació al 51% d'inscrits amb pares amb estudis) i tan sols el 16% dels fills de pares a l'atur (en comparació del 48% dels pares ocupats).