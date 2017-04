Almenys vuit detinguts en una operació antiterrorista dels Mossos a l'àrea metropolitana

Almenys vuit detinguts a l'àrea metropolitana de Barcelona en una operació antijihadista contra una xarxa terrorista d' abast internacional. Des d'aquesta matinada desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat a Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Masquefa, Santa Coloma de Gramenet i Ripollet en el marc d'una operació policial coordinada amb la justícia belga. S'estan escorcollant una dotzena de domicilis i, segons ha pogut saber l'ARA, en funció dels resultats, es podria arribar a la dotzena de detinguts.

540x306 Agents dels Mossos d'Esquadra en un escorcoll al carrer Viladomat / RUTH MARIGOT Agents dels Mossos d'Esquadra en un escorcoll al carrer Viladomat / RUTH MARIGOT

Segons fonts consultades per l'ARA, els detinguts, de nacionalitat marroquina, formaven part d'un grup amb connexions a nivell internacional que no només es dedicaven a activitats jihadistes sinó també al tràfic de drogues: "No estem parlant de difusió de missatges únicament sinó d'un grup amb connexions internacionals que podria haver participat en alguna acció de caràcter terrorista i que podria dedicar-se a d'altres activitats delictives", ha explicat el conseller d'Interior, Jordi Jané, en una entrevista a 'El món a RAC1'.

Segons ha afegit el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, als 'Matins de TV3', els arrestats tenen entre 31 i 39 anys i són nascuts al Marroc tot i que feia temps que residien a Catalunya. Alguns tenen nombrosos antecedents per tràfic de drogues i altres delictes. Un d'ells tenia pendent una ordre de recerca emesa per les autoritats franceses: "Estem parlant d'unes persones a les quals se'ls imputarà la pertinença a l'Estat Islàmic", ha explicat Trapero, que ha especificat que quatre dels investigats "tindrien pertinença a Daesh" i que, "tot i que no haurien fet actuacions a Catalunya", podrien "haver participat en altres actes".

L'operatiu, que ha començat cap a dos quarts de cinc de la matinada, el lidera el jutjat d'instrucció central número 6 de l' Audiència Nacional amb coordinació amb la justícia belga i hi participen unitats especialitzades de la policia catalana.

540x306 Un moment de l'operatiu policial al carrer Viladomat / RUTH MARIGOT Un moment de l'operatiu policial al carrer Viladomat / RUTH MARIGOT

Segons els mossos, la investigació va començar fa vuit mesos arran de l’anàlisi de diverses informacions, aparentment inconnexes, procedents de la col·laboració ciutadana i de la tasca de prevenció dels mossos: "A partir d'aquests controls que fan, que tots a vegades hem patit les conseqüències que t'aturen, d'un cotxe sospitós, o dels controls que es fan en grans esdeveniments, i gràcies a la col·laboració ciutadana, ens van ajudar a detectar algunes persones", ha explicat Jané.

Estirant del fil, la policia va poder determinar l’existència d’un grup organitzat relacionat amb el terrorisme en l’àmbit jihadista, que també duia a terme activitats delinqüencials vinculades amb el crim organitzat. Els mossos han intercanviat informació amb la policia belga i amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i els serveis antiterroristes de la Policia Nacional (CNP). De fet, tant agents belgues com del CNP participen en alguns dels escorcolls.

