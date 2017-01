La xarxa de policies i narcos del port de Barcelona torna a judici

L’any 2012 l’Audiència de Barcelona va absoldre sis guàrdies civils i un policia nacional acusats de col·laborar amb una banda de narcotraficants per robar un contenidor del port de Barcelona amb 200 quilos de cocaïna amagats en un carregament de gambes congelades. Tres anys després alguns dels protagonistes d’aquell judici tornaven a seure al banc dels acusats per suposadament haver ajudat els mateixos traficants a estafar un proveïdor colombià quedant-se la seva droga per revendre-la pel seu compte. El tribunal els va tornar a absoldre. Un nom es repeteix en les dues trames de presumpta corrupció policial: el de Roberto de Prádena, sergent de la Guàrdia Civil i excap de la unitat judicial de Mollet del Vallès. Demà el jutjaran per tercera vegada.

L’agent s’enfronta aquest cop a una condemna de nou anys de presó i una multa de 250.000 euros. El fiscal l’acusa d’haver-se posat d’acord amb tres traficants el 2001 per aconseguir un carregament de 70.000 pastilles d’èxtasi i evitar que la policia els detectés. Segons l’escrit d’acusació, els tres narcotraficants van avisar el sergent que havien concertat una cita amb el proveïdor anglès de les pastilles al polígon Can Roca de Martorelles (Vallès Oriental). Un cop allà els tres homes haurien recollit la droga i, sense que el proveïdor ho veiés, n’haurien deixat una petita part sota el seient del conductor del seu cotxe. La fiscalia assegura que quan el guàrdia civil es va assegurar que els tres homes amb qui s’havia conxorxat havien marxat de l’escena del crim, va ordenar un operatiu policial que va acabar confiscant al traficant anglès una petita quantitat de pastilles d’èxtasi per les quals va complir quatre anys de presó. La fiscalia assegura que l’autèntic botí de drogues se’l van quedar el sergent i els altres traficants. Calcula que venent-les pel seu compte van embutxacar-se més de 40.000 euros.

Un penedit poc creïble

Tant en aquest cas com en els altres dos ja jutjats, el sergent de la Guàrdia Civil i els altres policies exculpats van ser delatats per un delinqüent penedit, Juan Pedro Lozano, que va formar part del grup de narcotraficants implicats en la suposada trama corrupta fins a l’any 2002, quan el van detenir per l’assassinat de dos vigilants de seguretat que custodiaven un furgó blindat a Terrassa -en aquest delicte no hi havia cap policia implicat-. El van condemnar a 40 anys de presó i encara continua entre reixes. Lozano, que sempre ha negat ser l’autor del doble assassinat i ha assegurat que algú li ha fet pagar els plats trencats, va col·laborar amb la fiscalia explicant que, suposadament, els seus companys criminals s’havien posat d’acord amb un grup d’agents corruptes per perpetrar alguns cops relacionats amb el tràfic de drogues. Fins ara, però, l’Audiència de Barcelona no s’ha cregut el seu testimoni.

L’any 2012, en un tens judici amb intercanvi de mirades i retrets entre el delinqüent penedit i la resta d’acusats, Lozano va explicar amb pèls i senyals com funcionava la suposada conxorxa entre policies i traficants. Però l’Audiència va considerar que no hi havia prou proves per corroborar la seva versió i relacionar els agents amb el robatori del contenidor de cocaïna del port de Barcelona. I més perquè el tribunal havia anul·lat les escoltes telefòniques del cas, ja que s’havien fet de manera irregular. La sentència només va condemnar el grup de narcotraficants. Tot i així, advertia de les estretes relacions que s’havien teixit durant anys entre alguns dels traficants i els agents processats.

La mateixa falta de credibilitat del delinqüent penedit esgrimida per l’Audiència el 2012 és l’argument principal que va tornar a fer servir el tribunal el 2015 per absoldre els guàrdies civils acusats en el nou procediment. En la nova sentència es posa en dubte fins i tot la feina de la fiscalia i de la jutge que va investigar la suposada trama corrupta a l’hora de prendre declaració a l’home als jutjats.

Lozano tornarà a ser testimoni clau en el judici de demà. La fiscalia demana per a ell tan sols un any de presó, tenint en compte l’atenuant de confessió dels fets. La seva declaració és una de les bases de l’escrit d’acusació del ministeri públic. Els altres dos narcotraficants acusats pel robatori de pastilles d’èxtasi, que sí que han sigut condemnats en els altres dos judicis anteriors, s’enfronten a una condemna de set anys de presó per aquest nou cas.