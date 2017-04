El jurat popular declara culpable el veí de Mataró que el 2014 va matar i amagar el cos de l'exparella

Mohamed T., el veí de Mataró acusat de matar i amagar el cos de la seva exparella, ha estat declarat culpable per unanimitat pel jurat popular. Després d'escoltar l'acusat i tots els testimonis, que des de la setmana passada han passat per l'Audiència de Barcelona, els membres del jurat, reunits des de dimarts per deliberar, van dictar sentència ahir al vespre. Els tràgics fets van passar el 4 d'abril del 2014, quan la dona, de qui s'acabava de separar l'acusat, va desaparèixer sense deixar rastre. Totes les proves, però, incriminaven l'acusat. Tres anys després, el cos de la noia continua sense aparèixer. Ara la família està decidida a obrir personalment el pou de la finca familiar de Dosrius (Maresme) on creuen que hi podria haver les restes de Piedad Moya.