La Grossa premia Blanes amb el 09260

La fortuna somriu a la demarcació de Girona. La Grossa de Cap d'Any ha recaigut en el número 09260 i Blanes ha estat el municipi afortunat on se n'ha venut una bona part. La resta ha quedat repartida gràcies a la venda de butlletes per internet. El número afortunat atorga 100.000 € de premi per cada butlleta, l'equivalent a 20.000 € per cada euro invertit.

El número de la sort d'aquesta edició és un número baix i "lleig" fins i tot per a l'afortunat propietari de l'estanc de Blanes, Ricard Borrell, tal com ha explicat fent broma a TV3. També ha dit que ell no se n'havia quedat cap, tot i que l'alegria era igual de grossa per haver-lo venut als clients. L'establiment és al carrer Sebastià Llorenç d'aquest municipi de la Selva.

540x306 El primer premi de la Grossa de Cap d'Any s'ha venut en aquest estanc de Blanes / DAVID BORRAT El primer premi de la Grossa de Cap d'Any s'ha venut en aquest estanc de Blanes / DAVID BORRAT

El segon premi també s'ha quedat a Girona, venut al petit municipi de Campdorà, al Gironès. El restaurant Can Barceló ha estat l'encarregat de repartir el 34983, el número premiat en aquest cas amb 32.500 € per butlleta. Tot i ser un restaurant de pas, a peu de carretera, és un dels punts de venda més importants de la Grossa a Catalunya, gràcies a internet, segons explica l'ACN. Per aquest motiu, el segon premi ha anat a parar íntegrament a una penya blaugrana de Barcelona, la Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi. També s'han venut butlletes per internet a Arenys de Mar.

La demarcació gironina encara ha esgarrapat el cinquè premi, el 27719, que s'ha repartit a Figueres però també a d'altres municipis com l'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu Sasserra, al Bages.

540x306 El segon premi ha caigut a Campdorà, al Gironès / JÚLIA BAGUÉ El segon premi ha caigut a Campdorà, al Gironès / JÚLIA BAGUÉ

A Barcelona hi ha caigut el tercer premi de la Grossa de Cap d'Any, venut també a Reus. El número afortunat ha estat el 20483 i cada butlleta premiada equival a 15.000 €.

A la capital catalana, el premi l'han repartit un estanc del carrer Verdi, al districte de Gràcia, i un altre de l'avinguda Paral·lel.

540x306 Un estanc del carrer Verdi de Barcelona ha venut el tercer premi de la Grossa de Cap d'Any / PERE VIRGILI Un estanc del carrer Verdi de Barcelona ha venut el tercer premi de la Grossa de Cap d'Any / PERE VIRGILI

Reus, sort per partida doble

El municipi amb més sort aquest any en la Grossa de Cap d'Any ha estat Reus. No només ha venut part del tercer premi, sinó que també ha repartit un tros del quart amb el 27470. El número afortunat també s'ha venut a Castelldefels i a Vinyols i els Arcs, al Baix Camp.

El cinquè premi, el 27719, ha estat dels més repartits. Ha caigut a diferents punts del país: Sant Feliu Sasserra (Bages), l'Hospitalet de Llobregat i Figueres.

La Grossa de Cap d'Any: tot el que has de saber

Beneficis a projectes socials

A banda dels premis, una part dels beneficis de la Grossa de Cap d'Any van destinats a projectes socials. El secretari del departament de Treball, Afers Socials i Família del Govern, Josep Ginesta, ha explicat que aquesta edició els fons aniran a finançar projectes relacionats amb la gent gran i l'assistència domiciliària de persones amb diversitat funcional i a promoure l'acolliment de menors en famílies.

Concretament, segons Ginesta, els diners recaptats serviran per rehabilitar la residència d'avis La Mercè de Tarragona, que guanyarà capacitat. També es reforçarà el servei d'assistència a domicili perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir de més autonomia. El programa per fomentar l'acolliment familiar d'infants que acaba de posar en marxa la Generalitat també rebrà part d'aquests beneficis per trobar llars per a menors de 7 anys que viuen ara en centres d'acollida temporalment.