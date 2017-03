16 anys i mig de presó per havet matat un jove a ganivetades i cremar-ne el cadàver a Colera

L'Audiència de Girona ha imposat una pena de 16 anys, 6 mesos i un dia de presó a Marlon Roberto Castro, el jove que va matar a ganivetades a un noi a Colera el 17 de març del 2014, i que posteriorment va cremar-ne el cadàver, fet que va provocar un incendi forestal. La sentència, recollint el veredicte del jurat popular, el condemna com a autor d'un delicte d'assassinat i un d'incendi forestal. A més, haurà de pagar una multa de 2.520 euros i indemnitzacions per valor de 133.045,13 euros als familiars de la víctima i a la Generalitat.

La resolució també acull la pena per a les altres tres processades, que no han hagut d'enfrontar-se al veredicte del jurat popular. Les condemnades són Dolors Folch, a cinc anys de presó per lesions en concurs amb homicidi imprudent, Esther Puig del Castillo, a tres anys i mig per encobriment i incendi i Carmen del Castillo, a un any i mig per encobriment.

El magistrat ha imposat a Marlon Roberto Castro les penes mínimes per cada delicte: una condemna de 15 anys i un dia per l'assassinat i un any i mig més la multa de 2.520 euros per l'incendi forestal. El fiscal va demanar una condemna de 21 anys, i l'acusació particular, de 25.

Els membres del jurat popular van descartar que Marlon actués ofuscat per un "estat de furor i còlera absolut" o sota l'efecte de drogues, tot i que tenia un problema d'abús de cocaïna i altres drogues. El crim es va cometre quan Marlon Roberto Castro va apunyalar un noi a la zona boscosa de Sant Miquel de Colera. El jurat tampoc es va creure que l'acusat actués de "ofuscat" i "fora de si" en veure la víctima amb la seva roba i rellotge, que Marlon havia deixat a casa la seva exparella, amb qui la víctima mantenia una relació des de feia poques setmanes.

Segons el relat que ha quedat provat i recull la sentència, una de les condemnades, Dolors Folch, va dur la víctima en cotxe fins al lloc on es trobava Marlon, amb l'excusa d'un negoci de drogues. Un cop allà, Marlon va clavar uns cops de puny al jove, i el va apunyalar mentre era inconscient. Com que el jove no es va poder defensar perquè estava inconscient, el delicte es considera assassinat.

Després de cometre el crim, el condemnat va anar fins a Llançà, on es va dutxar i canviar de roba. Després, juntament amb una altra de les processades, Esther Puig del Castillo, va anar fins a una benzinera, on va comprar benzina per calar foc al cadàver. El foc va acabar provocant un incendi forestal que va mobilitzar cinc dotacions de Bombers.

Després de cometre el crim i provocar el foc, Castro i Puig del Castillo van tornar a Llançà. L'endemà, la tercera processada, Carmen del Castillo, el va acompanyar a l'estació del tren i junts van fugir a la Pobla de Farnals per intentar esquivar la justícia.