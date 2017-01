Set anys de presó per a un infermer que va abusar d'una pacient mentre era a la sala de reanimació

El Tribunal Suprem ha condemnat a set anys de presó un infermer que va abusar d'una pacient a qui acabaven d'operar mentre estava recuperant-se a la sala de reanimació. L'Audiència de Barcelona ja havia condemnat l'home a quatre anys i mig de presó. Però el Tribunal li augmenta la condemna, perquè considera que l'infermer es va aprofitar de la "vulnerabilitat" de la víctima.

Els fets es remunten al 31 d'octubre del 2012. Segons la sentèncial la víctima, de 42 anys, es trobava a la sala de reanimació de l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona, mentre es recuperava d'una operació de vesícula i acabava de despertar-se de l'anestèsia. El tribunal assegura que el condemnat es va aprofitar del fet que a la sala només hi havia la víctima i una altra pacient que encara estava adormida, per abusar-ne.

L'infermer va utilitzar l'excusa que havia de facilitar que la dona pogués orinar per justificar els tocaments que li va fer. La Fiscalia va recórrer la primera sentència perquè considerava que no hi havia hagut cap tipus de consentiment i que el condemnat s'havia aprofitat de la vulnerabilitat de la víctima i de la seva "superioritat" respecte de la dona. Ara el Suprem li dona la raó.

El tribunal indica en la sentència que els tocaments van ser "absolutament inconsentits", a diferència del que havia indicat l'Audiència de Barcelona. També té en compte que el fet que la víctima estigués desperta no li resta vulnerabilitat, sinó tot el contrari, perquè va permetre-li ser conscient de l'atac i oposar-hi resistència. A més, afegeix a la condemna l'agreujant de l'abús de superioritat, per la condició d'infermer de l'agressor.