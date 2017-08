La pressió dels veïns del Raval permet desallotjar un traficant d’un pis ocupat

Unes desenes de veïns del barri del Raval de Barcelona van complicar la vida ahir al vespre als presumptes traficants que havien ocupat hores abans tres pisos del número 18 del carrer de Sant Vicenç. Es van manifestar davant del bloc amb una pancarta on es llegia “Traficants, foteu el camp”, van barrar el pas als drogoaddictes compradors de droga i van cridar l’atenció dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Els Mossos se’n van anar amb les mans buides però la intervenció de la policia barcelonina i la pressió dels veïns van servir per fer marxar un dels presumptes traficants. El propietari va poder recuperar l’habitatge, però els altres pisos van continuar ocupats. La guerra dels veïns del Raval contra el tràfic de drogues al barri continua.

L’alarma va saltar a la tarda, quan l’agent immobiliària que havia d’ensenyar un dels pisos de la segona planta hi va arribar amb uns possibles llogaters però es va trobar el pany forçat i que la clau no l’obria. “Hi havia anat el dia abans, a comprovar que tot estigués bé, i no hi havia ningú”, va explicar ahir a l’ARA. “Però avui quan he intentat entrar-hi m’ha sortit una dona i m’ha dit: «Aquí hi visc jo, què hi fas aquí?»” Ni l’agent immobiliària ni cap dels propietaris volen que es publiqui el seu nom perquè tenen por dels traficants.

L’agent va avisar la propietària del pis, que va anar fins al carrer de Sant Vicenç. Alguns veïns del bloc van explicar que la nit anterior havien sentit soroll, i aviat es va comprovar que hi havia tres pisos amb el pany forçat d’aquella mateixa nit, a banda d’un altre que ja s’havia ocupat una setmana abans. “La notícia ha corregut per grups de WhatsApp i per això hem vingut cap aquí”, explica un membre d’Acció Raval, el col·lectiu que es va manifestar a la porta de l’edifici i que fa una cassolada diària a les deu de la nit en contra dels traficants okupes.

Quan els veïns es començaven a concentrar al portal va arribar el propietari d’un pis de la quarta planta, amb una bossa de la compra, i ja no hi va poder entrar: hi havia algú a dins. “Des que l’administrador ens va avisar que fa una setmana havien ocupat un pis que he vingut a dormir-hi gairebé cada dia”, va explicar. L’edifici havia estat gairebé tres anys buit, perquè el 2014 es va cremar, i tot just al juny es van acabar les obres que permeten tornar-hi a viure. Tot i això alguns habitatges, com el d’aquest veí, encara s’han d’acabar de reformar. Abans-d’ahir, diu, va passar pel pis i tot estava bé. Tan sols hi té un llit, una mica de roba i menjar, perquè encara no hi ha ni electricitat ni aigua. “M’han de fer les obres al setembre, i mentrestant visc al Born, però quan vaig saber que hi havia okupes a l’edifici vaig decidir venir a passar aquí la major part de les nits, i no ha servit de res”, insistia desesperat. A més, ell mateix es va adonar que la porta del pis del costat del seu també estava forçada, i que també hi havia algú a dins. Va trucar al 112.

“Els Mossos ens han dit que no hi podien fer res perquè hi havia menjar i restes que indicaven que s’hi havia viscut”, explicava la propietària del pis ocupat a la segona planta, mentre els veïns es continuaven manifestant a fora. Segons la legislació -que és prou ambigua- la policia no pot desallotjar ningú d’un habitatge on viu sense una ordre judicial, només pot treure els okupes quan encara no viuen a l’immoble. O sigui: quan no hi han pernoctat.

Quan van marxar els Mossos els veïns van continuar protestant fins que va anar-hi la Guàrdia Urbana. Els agents del cos barceloní van visitar els dos pisos dels propietaris que eren allà mateix i que podien acreditar que eren seus i van comprovar que al quart hi havia un sol home, sense objectes personals ni rastres d’haver-hi viscut. Al segon, però, hi havia una dona, restes d’haver-hi cuinat i objectes que podien indicar que també hi vivia un nen. Van aconseguir fer marxar l’home del quart convencent-lo perquè se n’anés, però van explicar que no podien fer fora la dona o la família del segon sense l’ordre d’un jutge.

Un vell conegut

L’okupa del quart va sortir escridassant-se amb els guàrdies sota la mirada d’unes desenes de veïns. Els agents, per evitar problemes, havien fet recular els veïns una vintena de metres i els havien demanat que no xiulessin ni cridessin l’home. “Aquest ens va amenaçar quan penjàvem cartells convocant a la cassolada d’avui”, va explicar el membre d’Acció Raval, que diu que el van acabar denunciant. Segons un altre activista, es tracta d’un traficant okupa conegut al barri i especialment agressiu que ha passat per com a mínim quatre pisos més.

A les deu de la nit, quan els guàrdies encara parlaven amb els propietaris, unes desenes de veïns van començar al carrer la cassolada convocada, cada nit, amb l’eslògan “Traficants foteu el camp”. Alguns altres s’hi afegien des dels balcons. Van agafar el carrer de Sant Gil i es van trobar un home orinant al carrer. El van envoltar fent-li repicar les cassoles al costat de l’orella mentre ell acotava el cap i fugia com podia.

Els veïns del Raval fa mesos que viuen atemorits pels traficants del barri però en les últimes setmanes s’han organitzat i han començat a perdre la por. També han buscat els propietaris dels immobles ocupats per demanar-los que denunciïn els okupes. En la majoria dels casos, segons diuen, es tracta de bancs i fons voltor i no els fan cas.