Tranquil·litat al Prat el primer dia de vaga indefinida dels vigilants dels controls de seguretat

El primer dia de vaga indefinida dels treballadors d'Eulen dels controls de seguretat de l'Aeroport del Prat està transcorrent amb més normalitat del que s'esperava. A la matinada, cap a les 04.00 h, els passatgers han hagut de fer cues d'uns 60 minuts de durada, però la situació ha quedat normalitzada a primera hora del matí i cap a les 07.00 h la situació era de completa normalitat.

L'aturada compta amb uns serveis mínims del 90% i amb el reforç d'efectius de la Guàrdia Civil amb l'objectiu d'assegurar l'ordre i evitar que es repeteixin les aglomeracions de les últimes setmanes.

Després de quatre setmanes de cues, la majoria de passatgers han arribat amb molt temps d'antelació al Prat, fins i tot els turistes.

Els viatgers que no tenien constància de la vaga s'han mostrat sorpresos per la fluïdesa tant als taulells de facturació com als controls de seguretat un cop se'ls ha informat.

Continuar amb la vaga

Ahir a la tarda, els treballadors d'Eulen van tornar a rebutjar la proposta mediadora de la Generalitat, que preveia una pujada de 200 euros mensuals per 12 pagues, després de celebrar una assemblea en la qual es van comptabilitzar 150 vots en contra de la proposta, 36 a favor i 1 nul.

Després de conèixer el resultat de la votació, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va criticar la "postura immobilista" del comitè de vaga i el rebuig a una proposta "raonable", per la qual cosa va anunciar que el govern espanyol ha iniciat els tràmits per al laude arbitral, que serà vinculant per a totes les parts.

La consellera de Treball de la Generalitat, Dolors Bassa, va assenyalar també ahir que la mediació del Govern en el conflicte ha acabat i que ara els correspon negociar "a les dues empreses implicades, Eulen i Aena, i als treballadors".