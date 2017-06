El professor de filosofia de Lleida es disculpa per les paraules homòfobes i agafa la baixa

El professor de filosofia de l' Institut Samuel Gili Gaya de Lleida, centre de la polèmica aquesta setmana, ha demanat disculpes aquest divendres als seus alumnes per les paraules homòfobes que va expressar dilluns a classe. El mestre s'ha reunit aquest matí primer als Serveis Territorials d'Ensenyament per expressar-los el seu penediment.

Després ha reiterat les disculpes davant els alumnes, als quals ha llegit un escrit al respecte. El professor, de 64 anys i amb problemes de cor, ha agafat la baixa a causa de la seva patologia agreujada per la situació viscuda. Els alumnes han acceptat les disculpes del professor i el departament, en considerar que la mediació ha donat els seus fruits, no sancionarà el docent. Cullerés també s'ha reunit per aquests fets aquest matí amb l'associació Colors de Ponent, que li ha expressat el seu malestar per les paraules del mestre a classe.

El professor de filosofia de Lleida no ha anat a classe des de dimecres, després que dimarts els alumnes denunciessin que dilluns, durant la classe, el mestre va qualificar d'"antinaturals" les relacions entre persones del mateix sexe. També va dir que l'amor entre dues persones del mateix sexe era amistat, no amor; que l'amor entre era un home i una dona i que l'homosexualitat era una patologia i "una malaltia". Més de 200 alumnes dels instituts Màrius Torres, Joan Oró i Samuel Gili Gaya de Lleida, es van manifestar dimecres al Camp Escolar per rebutjar aquestes paraules.