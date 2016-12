Un professor valencià rep per error 451.000 euros de més a la seva nòmina i els torna

Un professor valencià es va emportar una bona sorpresa en rebre a la nòmina 451.000 euros de més, que li van ser ingressats per error en concepte d' endarreriments de sexennis. El docent va comunicar a l'administració l'error i va retornar tots els diners.

El cas l'ha fet públic la Sindicatura de Comptes a l'informe de fiscalització de la Generalitat Valenciana corresponent a l'exercici 2015.

El síndic explica, en el capítol dedicat a les despeses de personal de la Generalitat Valenciana, que va detectar un cas en què, per error, s'havia inclòs a la nòmina d'octubre del 2015 d'un funcionari docent un complement per endarreriments de sexennis per un import inadequat de 828.611 euros, que després de les retencions per IRPF i la resta de conceptes es va traduir en el pagament d'una nòmina de 451.637 euros de més. Tanmateix, el síndic explica que " l'error no va ser detectat per cap control, ni es va impedir el pagament de la quantitat".

Afortunadament, assenyalen des de la Sindicatura de Comptes, el funcionari víctima de l'error ho va comunicar i va reintegrar tots els diners extra.