El professorat de la UB clama contra la precarietat laboral al centre de Barcelona

"La precarietat laboral està afectant la qualitat de la universitat", ha assegurat avui Josep Casulleras, un dels portaveus de TransFormemUB, la plataforma que aplega el comitè d'empresa de la Universitat de Barcelona (UB), els representants sindicals de COS i CGT a la universitat i les agrupacions de professorat que treballen contra les desigualtats entre el personal docent.

En en el marc de la manifestació convocada per TransFormemUB, encapçalada per la pancarta 'Per la dignitat de la docència', Casulleras ha estat un dels prop de 100 manifestants que han recorregut els carrers del centre de Barcelona per denunciar l'ús de professorat associat, investigador o agregat interí per cobrir les necessitats estructurals de la universitat. La marxa, que ha sortit de plaça Universitat i ha fet cap a la direcció general d'Universitats, situada a l'inici de la Via Laietana, s'ha desenvolupat sense incidents.

La taxa de reposició

"Des del 2013 i fins al 2015 la taxa de reposició del professorat titular va ser del 10%, tal com permetien les mesures d'acompanyament dels pressupostos estatals", denuncia el portaveu de la plataforma. Això, ha aclarit, significa que per cada 100 professors titulars o permanents que es jubilaven, n'hi havia deu que s'incorporaven com a tals. Aquest percentatge és, ha afirmat, del 50% des del 2016.

Casulleres ha explicat que la resposta de la UB, tal com ha succeït també a la resta d'universitats públiques, per respondre a les necessitats docents ha estat incrementar el nombre de professors associats que cobren entre 300 i 500 euros al mes per fer dues o tres classes setmanals, una retribució més de deu cops inferior a la que percep el personal permanent. De fet, segons els seus càlculs, uns 2.700 dels prop de 5.300 professors de la UB es corresponen amb la figura de l' associat.

Amb la mateixa finalitat, ha dit, s'abusa dels investigadors predoctorals i postdoctorals, incrementant les seves hores de classe en detriment de la investigació, o s'opta per les figures dels lectors, els col·laboradors o els agregats interins en comptes de reposar els docents permanents, més cars i amb unes condicions laborals molt millors que contribueixen a la qualitat docent.

"El resultat és que la figura del professor associat, que inicialment era per captar professionals amb talent perquè complementessin la seva feina amb la docència, s'ha convertit en la manera més barata de substituir professors que es jubilen", ha considerat Casulleres. Amb l'agreujant que la majoria d'aquests professors han de compaginar aquestes obligacions amb altres feines i no tenen temps de preparar bé les classes i actualitzar els seus coneixements.

L'amenaça de reduir personal

En aquest context, Casulleras ha denunciat que Joan Elías, el nou rector de la UB, vol augmentar el nombre de classes assumides pel professorat permanent i reduir el nombre de professors associats, un objectiu que podria suposar l'acomiadament de 300 professors d'aquesta categoria.

L'objectiu, tal com es defensa des de la rectoria, és complir amb les directrius de la direcció general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya per rebaixar el cost destinat al personal, atès que l'antecessor d'Elías hauria superat la partida autoritzada a aquests efectes.

"En comptes de normalitzar la seva situació, deixaran sense feina aquells professors associats que han estat treballant en condicions de desigualtat durant anys per poder fer carrera a la universitat", ha resumit el portaveu de TransFormemUB.