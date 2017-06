La Ramona farà 83 anys el proper 13 de juliol, però té gairebé la mateixa energia que quan en tenia 20. Des de fa un temps, és voluntària del programa Radars, que s'encarrega de fer sentir menys sola la gent gran de Barcelona. "Ajudar altres persones grans m'omple més que passar la tarda jugant a cartes", defensa la Ramona, que entre les seves tasques de voluntària hi ha la de trucar de tant en tant a les usuàries per xerrar una estona. Aquesta part, la de la trucada, és la que més li agrada a la Teresa, usuària del programa. "Em dona molta vida", explica.

Avui, totes dues celebren que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit ampliar el programa a més barris de la ciutat. El projecte va sorgir l'any 2008 al Camp d'en Grassot, al districte de Gràcia. Des d'aleshores, Radars no ha deixat de créixer, i actualment ja funciona a 35 barris de tota la ciutat. La intenció de l'àrea de Drets Socials, liderada per la regidora Laia Ortiz, és que al final del mandat el programa arribi a 53 barris. "Animo a tothom que pugui que sigui voluntari", ha reivindicat la Ramona durant una trobada al barri de Gràcia, on viuen moltes de les usuàries, com la Teresa.

La Teresa té 81 anys i fa poc que s'ha quedat cega. Tot i que va néixer a Gràcia, al barri no hi va tornar fins fa tres anys. "Em costa adaptar-me perquè tot ha canviat, i molta gent de la meva època ja no hi és", relata. A més, no acaba d'acceptar que hagi perdut la vista. "He treballat molt tota la meva vida, he estat sempre la 'jefa', i ara m'han d'omplir el got d'aigua", lamenta. El seu marit, que avui l'acompanya a la trobada –com cada dia–, li agafa la mà i la consola: "Em tens a mi per a tot".

"Una trucada és algú que pensa en tu"

La Ramona ratifica que quan s'arriba a una edat com la de la Teresa "una trucada et recorda que hi ha algú que pensa en tu", i això, defensa, té molt valor. Per als usuaris, però també per als voluntaris. "Són molts anys, pel camí vas perdent gent i és dolorós, però t'adones que encara pots fer alguna cosa per als altres. Encara pots entregar alguna cosa de tu", celebra.

Augmenta l’ús d’antidepressius entre la gent granActualment, el projecte Radars fa el seguiment de 865 persones, amb la col·laboració de 348 entitats de la ciutat, 1.410 'radars' veïnals, 1.213 'radars' comercials i la implicació de 516 farmàcies. Tots els integrants són agents que poden detectar si una persona gran necessita ajuda. També hi ha un telèfon habilitat: 93 619 73 11. L'expansió a 53 barris fins l'any 2019 es farà gradualment, segons les especificitats de cada zona de la ciutat, i amb el seguiment corresponent per part dels centres de serveis socials més propers.