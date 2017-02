18 projectes socials guardonats amb les beques RecerCaixa

Les conseqüències de la violència masclista en les dones embarassades, els beneficis de la immigració en pobles petits o la gestió col·laborativa de la medicació són alguns dels temes d’estudi dels projectes seleccionats en la convocatòria d’enguany de les beques RecerCaixa. La iniciativa es va posar en marxa l’any 2010 per impulsar els millors projectes de grups i investigadors que treballen a Catalunya i, en especial, per donar una empenta a la recerca en ciències socials. A la convocatòria d’enguany s’hi han presentat un total de 205 projectes de 47 centres –la majoria són recerques en l’àmbit de les humanitats i de les polítiques públiques– i, finalment, s’han lliurat 1,6 milions d’euros a 18 investigacions.

Durant la presentació de les beques es van presentar estudis becats en edicions anteriors, com el que va elaborar Sergi Blancafort, investigador de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, que conclou que l’autocura, l’alfabetització en matèria de salut i la participació social redueixen les desigualtats entre les persones més grans de zones urbanes desafavorides. El treball conclou que, més enllà dels determinants socioeconòmics i educatius que expliquen els resultats en la salut de les persones, el suport mutu, la participació en activitats del barri o la construcció de llaços afectius són elements que condicionen la salut.

També es va presentar el projecte liderat per Josep Maria Serra per reeducar les dificultats matemàtiques en infants que presenten discalcúlia, coneguda com “la dislèxia dels números”. La innovació més important que introdueix consisteix en la utilització d’un mètode digital (mètode Nummerus) per provocar canvis cerebrals en les regions que sustenten el processament numèric i el càlcul, amb l’objectiu que els canvis en el rendiment matemàtic quedin reflectits en mecanismes de plasticitat cerebral, és a dir, la capacitat del sistema nerviós per canviar la seva estructura