De prometre-ho a criticar-ho quan Carmena ho fa: el canvi d'opinió d'Esperanza Aguirre sobre les restriccions de trànsit

Madrid ha estat la primera ciutat de l'Estat que ha restringit la circulació de vehicles pels alts índexs de contaminació. En concret, tenen prohibit de circular a l'interior de la M-30 els vehicles amb matrícula parell, es limita la velocitat a 70 km/h a la M-30 i a tots els accessos des de la M-40 i es prohibeix aparcar a la zona d'estacionament regulada per als no residents. La mesura forma part del protocol municipal per alta contaminació i ha estat durament criticat per la portaveu del PP a Madrid, Esperanza Aguirre.

Segons ella, la contaminació a Madrid "ha disminuït un 40% els últims 10 anys", de manera que no és necessari activar el protocol. De fet, ha demanat "mesures estructurals" per combatre la contaminació i no iniciatives concretes, com la d'aquest dijous. Aguirre ha criticat que la restricció del trànsit està perjudicant i espantant els ciutadans.

"En aquest moment hi ha persones atrapades a la M-30 que no poden marxar de vacances", ha assegurat Aguirre, que ha informat que ella i els seus fills no podran circular avui per la ciutat perquè la seva matrícula és parell.

Ara bé, Aguirre no pensava el mateix fa un parell d'anys, en plena campanya electoral. En una entrevista, l'expresidenta de la Comunitat madrilenya va assegurar que "no li tremolaria la mà" si en arribar a l'alcaldia hagués d'adoptar aquesta mesura. "Si en un moment donat hi ha uns nivells de contaminació que impedeixen la circulació de vehicles, haurem d'anar amb metro", va dir aleshores.