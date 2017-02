Demanen deu anys de presó a un home i una dona per obligar dones a prostituir-se

Demà es jutjaran a Lleida un home i una dona acusats d' obligar dones a prostituir-se. La fiscalia demana set anys de presó pel delicte de tràfic de persones als quals suma una petició de tres anys més entre reixes i 5.400 euros de multa per prostitució coactiva i 10.000 euros d'indemnització per la víctima que va denunciar els fets, segons l'ACN.

Els acusats són una dona de 26 anys d'origen veneçolà amb residència a València i un propietari de diversos bars de Lleida que treballaven conjuntament per portar a dones de l'estranger, com a mínim algunes compatriotes de l'acusada, i obligar-les a prostituir-se. La investigació va començar el setembre del 2014 quan la unitat de policia espanyola contra les xarxes d'immigració i falsificació documental, l' Ucrif , va localitzar a Terrassa una jove en situació irregular.

La víctima vivia a Veneçuela quan el seu marit va morir i es va quedar sola amb una filla per mantenir. A través d'un amic va aconseguir el contacte de l'ara acusada, que li va tramitar la documentació i el viatge perquè es traslladés a Lleida a treballar de cambrera en un local de l'acusat. Un cop a Lleida es va trobar compartint pis amb quatre dones més on la van obligar a prostituir-se. Segons aquesta dona, l' acusat va reclamar-li 3.000 euros a canvi del viatge i l' amenaçava de matar a la seva família a Veneçuela si no es prostituïa.