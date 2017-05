Una protesta contra el turisme al Poblenou acaba amb atacs a dos hotels

La plataforma Ens Plantem va convocar ahir els veïns del Poblenou per mostrar el seu rebuig frontal a la “massificiació turística” que pateix el barri. Unes 250 persones van baixar per la rambla del Poblenou mentre cridaven càntics com “El Poblenou serà sempre nostre”. La manifestació va transcórrer pels carrers del barri i quan va passar per davant d’alguns hotels es van produir incidents. Els manifestants van llançar ous amb pintura contra les façanes d’alguns allotjaments hotelers i també algun pot de fum. Un dels albergs que van rebre va ser el Hostel Amistat, al carrer que porta aquest nom. “Es queixen del turisme i en realitat és una gran font d’ingressos”, va lamentar el Ramiro, l’amo del local. “És el primer cop que passa una cosa així”, va explicar a l’ARA. Al hall de l’alberg s’acumulaven alguns turistes que preferien no sortir al carrer fins que la manifestació no s’hagués acabat.

Els veïns van tornar a pujar per la rambla per anar fins al carrer Llull, on s’estan construint dos hotels nous amb capacitat per a 600 visitants. Alguns turistes que ocupaven les taules de les terrasses de la rambla es miraven la manifestació estranyats, mentre assaborien les paelles precuinades i les sangries que venen alguns dels nous restaurants del popular carrer. És precisament a la rambla on més s’està notant l’increment dels turistes. Una antiga botiga de llaminadures és ara un lloc on es lloguen bicicletes, i molts dels bars i restaurants han incorporat l’anglès per anunciar els seus menús, més pensats per al públic estranger que per a l’autòcton. “Ramblejar ara és impossible”, es queixava ahir el Jordi, veí del barri.

“El jovent marxa del barri”

“Les botigues de tota la vida tanquen, però el que més em preocupa és que el jovent ha de marxar del barri per culpa dels preus”, lamentava Joan Domènech, un dels manifestants veterans. A la protesta, hi havia gent de totes les edats. Els més joves eren els que encapçalaven la marxa. El portaveu del col·lectiu, Bernat Castro, va explicar que la plataforma Ens Plantem va néixer ara fa un any i que han organitzat tres manifestacions. “Hi ha 35 hotels al Poblenou, a més de tots els apartaments turístics”, es queixava ahir Castro. L’actual govern de la ciutat ja no deixa construir-ne més, però amb el bloqueig no n’hi ha prou, segons aquests veïns. “Nosaltres estem pel decreixement”, va explicar Castro. El focus l’han posat ara en els dos nous hotels que s’estan construint al carrer Llull. Exigeixen que no es reprenguin les obres de construcció que es van aturar després que sortissin esquerdes a les cases dels veïns.

Però no tots hi estan d’acord. La Maribel, que viu al barri i té una merceria, considera que “el turisme és bo i com més n’hi hagi millor”. Gràcies a l’alberg que té a prop de la botiga, ven més roba interior. El Jordi, que intenta no renunciar a ramblejar, lamenta que la situació enfronti alguns veïns. “No estem en contra que els comerciants es guanyin la vida, però no volem que tota l’oferta sigui per a ells”, va dir.