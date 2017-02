Palanganes d'aigua a Girona per reclamar que s'augmenti el cabal del Ter

Un centenar de persones han llançat aquest dissabte palanganes d'aigua des del Pont de Pedra de Girona al riu Onyar, un afluent del Ter. L'acció pretén reclamar que s'augmenti el cabal d'un riu que asseguren que està "sobreexplotat" i del que alerten que, si no es deroga el decret de cabals que el Govern ha elaborat, encara reduirà en un 40% l'actual.

El portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon, assegura que el decret aprovat per Junts pel Sí restringeix el cabal d'aigua per sota del que ho feia la llei franquista, un fet que considera "inacceptable". Masramon diu que, si no es canvia aquest decret, el Ter "pot acabar morint, com ja ha passat amb l'Onyar".

Carregats amb palanganes, ampolles d'aigua o regadores, un centenar de persones, cridats per la plataforma Aigua és Vida, han llançat aigua al riu Onyar des de l'emblemàtic Pont de Pedra de Girona en la 6a Palanganada pel Ter.

L'acte és una protesta contra el decret aprovat pel Govern que preveu el transvasament de part del cabal del riu per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona, que provoca que ara mateix el Ter porti amb prou feines 3 metres cúbics per segon quan hauria de portar-ne el doble. El portaveu de la plataforma a Girona assegura que "és una restricció més dura que la llei franquista de l'any 59".

De fet, la protesta inicialment era per reclamar un augment del cabal del riu però s'ha convertit en un reclam perquè la Generalitat tiri enrere aquest decret de cabals que, segons Masramon, "faria baixar un 40% més, el ja minso cabal del riu".

Des de l'entitat assenyalen que si no hi hagués l'actual sobreexplotació (sobretot per part de l'agricultura) i el transvasament del 76% de l'aigua del Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, el riu podria tornar a tenir 12 metres cúbics per segon. Masramon ha estat contundent i reclama que s'acabi el que ha definit com "un espoli" que pateix el riu des de fa 57 anys cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.