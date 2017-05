“Quan proves la realitat virtual et quedes sense paraules”

Amb només sis anys, l’Èric té absoluta devoció per tot el que estigui relacionat amb la ciència i l’electricitat. Quan els seus pares van veure que aquest cap de setmana se celebrava la XI Festa de la Ciència al Parc de la Ciutadella -dins del marc del Festival Barcelona Ciència-, no van dubtar d’anar-hi.

“És una activitat magnífica per al nostre fill, que, tot i ser força petit, té un gran interès per tots aquest temes”, apunta la seva mare, la Maria Jesús, que afegeix que l’Èric diu que de gran voldrà ser mecànic. La XI Festa de la Ciència proposa més d’un centenar d’activitats i experiments per a aquest cap de setmana, entre els quals destaquen un taller de vol de drons, una projecció immersiva sobre Islàndia i un projecte que converteix l’activitat elèctrica del cervell en sons. També hi ha el laboratori mòbil de Dani Jiménez, que proposa experiments i reptes que posen a prova tota la família.

Per al Guillem (12 anys), la “ciència és una cara desconeguda que cal posar al descobert”. Ell és un dels estudiants que va presentar ahir el seu projecte sobre quin és el millor mètode per estudiar a l’ ABC de la ciència. El cas és que va guanyar el projecte de ciències de la seva escola, el Virolai (Barcelona), i li van proposar que el presentés a la Festa de la Ciència.

Com a bon apassionat de la matèria, a més de la presentació, no va voler perdre’s les activitats, entre les quals va destacar la de realitat virtual. “Quan ho veus a la tele dius «quina bogeria», però quan ho proves et quedes sense paraules”, apunta el Guillem, emocionat.

Durant dues setmanes, el Festival Barcelona Ciència ha impulsat projectes i activitats relacionats amb la investigació i la recerca: ciència als bars, itineraris naturalistes, jocs, experiments i fins i tot dansa i teatre.

Les propostes s’han fet en espais de la ciutat com la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, el Jardí Botànic Històric, el CCCB, el Museu Blau o el Parc de l’Oreneta. Avui es clausurarà la setmana dedicada a aquesta temàtica, amb l’última jornada de la XI Festa de la Ciència.