La psicologia positiva pot ajudar a la reinserció laboral dels malalts càncer

Les teràpies basades en la psicologia positiva poden ajudar a la reinserció laboral de les persones que han superat un càncer i a millorar l'estat d'ànim durant el tractament, segons l' Institut Català d'Oncologia (ICO).

En un comunicat, l'ICO explica que la psicologia positiva, segons diversos estudis recents, busca que la persona amb càncer redueixi i assimili el malestar emocional que pateix focalitzant-se en el que funciona especialment bé a la seva vida.

En el passat, els tractaments psicooncològics ensenyaven tècniques per controlar el malestar emocional i l' estrès, ja que es considerava que s'havien de resoldre les reaccions emocionals exagerades a la malaltia. La psicologia positiva, en canvi, no se centra a "controlar-nos per no patir", sinó que busca ampliar la consciència vital de "com volem funcionar ara que la vida ha estat amenaçada", amb la finalitat de trobar la millor versió d'un mateix en un moment tan crític.

L'ICO treballa des de fa deu anys amb aquest model, de manera grupal, amb supervivents d'aquesta malaltia, la majoria dones que van patir càncer de mama.

Totes aquestes conclusions es desprenen de dos articles publicats recentment i relacionats amb el funcionament psicològic positiu després d'un càncer, que han estat elaborats per l'ICO, l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge ( IDIBELL) i la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB).