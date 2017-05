Un de cada quatre alumnes espanyols no té coneixements bàsics de finances

Un de cada quatre estudiants espanyols de 15 anys no arriba al nivell bàsic de coneixements financers. Així, són capaços de prendre decisions senzilles sobre despeses quotidianes i saber per a què serveix una factura, però tenen dificultats per interpretar-la.

Així ho revela l' informe PISA 2015 sobre competència financera presentat aquest dimecres, en què Espanya ha obtingut 469 punts. Això vol dir que se situa per sota de la mitjana de 489 que registren els 15 països que han participat en l'estudi (10 de l'OCDE, més 5 estats o regions).

Espanya ocupa el desè lloc, només per davant del Brasil (15), el Perú (14), Xile (13), la República Eslovaca (12) i Lituània (11). Això vol dir que Espanya, insisteix l'informe, amb 469 punts, es troba per sota dels 489 de la mitjana de països de l' OCDE.

El rendiment mitjà d'Espanya ha baixat des del 2012, quan va obtenir una puntuació de 484. I encara que l'informe adverteix que les variacions del rendiment en competència financera "s'han d'interpretar amb cautela" pels canvis produïts en l'administració de la prova, la realitat és que la proporció d'estudiants que rendeixen per sota del nivell 2, és a dir, el bàsic- ha augmentat 8 punts, fins a situar-se en el 24,7%.

Per contra, només el 6% (davant el 12% de l' OCDE) exhibeixen un rendiment destacat en competència financera. Segons l'informe, les noies tenen un millor rendiment que els nois.