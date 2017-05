“Tot el que he aconseguit després de la malaltia és bonic”

Quan van confirmar-li que tenia esclerosi múltiple, ara fa quatre anys, Maria Climent tenia una única referència d’aquesta malaltia. “Un veí meu també en tenia i a mi m’havien dit que l’esclerosi et va paralitzant fins que et mors”, explica. Passats uns primers mesos plens d’incertesa i confusió, la Maria va proposar-se capgirar la situació. “Encara penso per quina injusta gràcia de la natura m’ha tocat a mi, però n’he de treure alguna cosa positiva”, diu. I va trobar la solució. Va escriure una llista de coses que volia fer a la vida i entre les primeres posicions hi havia aconseguir treballar pel seu compte.

El seu és un cas d’èxit que des de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) volen potenciar, i més tenint en compte que gairebé la meitat de les persones amb la malaltia -hi ha 7.000 afectats a Catalunya- deixen de treballar tres anys després de ser diagnosticades. El percentatge s’enfila al 70% passats 10 anys des del diagnòstic. “Depèn del nivell físic de la feina, però es pot treballar tota la vida tenint esclerosi múltiple”, sosté Lluís Brieva, coordinador del grup de treball d’esclerosi múltiple de la Societat Catalana de Neurologia.

“Si la vida podia ser curta, més valia fer tot el que volia fer”, va pensar la Maria. Va deixar l’empresa on feia tres anys que treballava i va obrir WittyOrange, una agència de màrqueting i publicitat que ara ja té tres treballadores. Fundar el seu propi negoci no va ser l’únic canvi: la Maria va aficionar-se a córrer, a tocar la bateria o a fer ioga. “Vaig començar a fer coses que no havia fet mai”, recorda.

La imatge que la Maria tenia d’una malaltia que et va anul·lant les capacitats físiques és errònia. L’esclerosi múltiple és una de les patologies neurològiques més comunes entre la població jove -el 80% dels afectats es diagnostiquen abans dels 40 anys-, però no és mortal. Encara no se sap quina és la causa ni com es pot curar i els símptomes són molt diversos: alteracions visuals, tremolors, falta d’equilibri, dolor, fatiga... De fet, el 62% dels malalts d’esclerosi asseguren que el cansament extrem, encara que és dels símptomes menys visibles, els impedeix seguir a la feina.

Les situacions de cansament que pateixen els malalts podrien evitar-se amb petits canvis en l’entorn laboral, com personalitzar les tasques, introduir més descansos i treballar per objectius. “Més que subsidis, cal promoure canvis legislatius per afavorir que aquests pacients tinguin feina”, apunta el doctor Brieva, que assegura que així millorarien la qualitat de vida i les relacions socials del pacient.

Una de les empreses que proven d’adaptar-se són els laboratoris Stada. Fa un any, a una de les treballadores de l’oficina li van diagnosticar esclerosi múltiple. “Amb els mitjans que tenim, busquem la millor solució per a ella i per a l’empresa”, explica Mercedes Simon, directora de recursos humans de Stada. Com ho fan? L’afectada treballa a l’oficina, però sap que, “si en algun moment ha de marxar, marxa els dies que calgui”. “Hem d’estar oberts i ser flexibles”, apunta.

Perquè el cas d’aquests laboratoris no sigui aïllat, la Fundació Esclerosi Múltiple impulsa el programa TreballEM, que promou una guia informativa per a empreses, metges i pacients que afavoreixi la seva contractació. “Com més nivell d’estudis té la persona i menys física sigui la feina més temps podrà mantenir-se al seu lloc de treball”, explica Brieva.

La Maria explica que, malgrat fer una feina poc física, es nota les cames “com si hagués passat el dia escalant muntanyes”. Conscient que la malaltia l’ha “condicionat” en totes les facetes de la vida, ha intentat superar-se, també en l’aspecte laboral: “Una empresa pròpia, una casa davant del mar i estar buscant un fill: tot el que he aconseguit després de la malaltia és bonic”.