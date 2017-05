Dues rampes pels ànecs del Capitoli dels EUA

El Capitoli dels EUA ha instal·lat dues rampes per ajudar els ànecs a sortir de l'estany o a tornar-hi a entrar, com es mostra en aquest vídeo que va penjar la institució des del seu compte oficial de Twitter, en què diu que "l'estany és una atracció per a humans i ànecs".

La instal·lació ha estat criticada pel partit republicà. Un dels seus membres, Mark Walker, ha denunciat via Twitter que els ànecs no la fan servir i que "deu ser una altra despesa del govern".

If it looks like a duck and walks like a duck, it must be government waste. pic.twitter.com/JKgabZ47O5