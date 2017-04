La rebel·lió dels metges de primària s'estén a tot el sector

La revolta va començar al CAP de Can Vidalet, d'Esplugues de Llobregat, on els professionals d'aquest ambulatori van signar un manifest denunciant els efectes de les retallades i les reduccions de personal, i ara s'ha estès al sector de l' atenció primària.

En un acte conjunt de les principals organitzacions de l'atenció primària, professionals de la sanitat han comparegut aquest dimecres per reclamar "mesures urgents" per enfortir el sistema d'atenció primària que consideren "col·lapsat" i han presentat un manifest amb propostes per millorar el sistema sanitari.

Els professionals sanitaris han recordat que l'atenció primària ha de ser l 'entrada al sistema sanitari públic. En aquest sentit, demanen més recursos per poder atendre urgències que ara són ateses a l'hospital. "Un alt percentatge de les urgències podrien ser resoltes a la primària però amb el col·lapse de la primària això no és possible", assegura Nani Vall-llosera, presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària ( FoCAP). Segons Vall-llosera, la descongestió de les urgències hospitalàries no passa per ampliar el nombre de llits si no perquè l'atenció primària hi pugui donar resposta. "Que l'atenció primària no pugui donar resposta a l'atenció urgent és un problema per tot el sistema", afegeix.

En l'acte s'ha posat de manifest el "deteriorament progressiu" de l'atenció primària degut a les successives retallades de pressupost. "S'ha passat d'un 18% del pressupost de salut dedicat a l'atenció primària l'any 2010 al 14% el 2016", ha recordat Marta Rafael, vicepresidenta de l 'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Demanen augmentar el pressupost, com a mínim, fins el 20% per progressar fins el desitjable 25%. Amb aquests recursos consideren que es podrien desenvolupar les tasques que són competència de primària algunes de les quals ara es fan a hospitals o altres serveis. "En lloc de donar-nos recursos per fer bé la nostra feina, s'estan potenciant altres recursos perquè nosaltres no la podem fer bé", diu Vall-llosera. I posa l'exemple de la campanya publicitària perquè els ciutadans truquin al 061 en cas d'urgència quan el referent del pacient, diuen, ha de ser el metge de primària. "Si empitjores la primària, la porta de les urgències hospitalàries es fa enorme", afegeix Vall-llosera.

Precarietat laboral

Les entitats valoren positivament el pla d'estabilitat laboral que va presentar ahir el conseller de Salut, Toni Comín, però ho consideren insuficient. "Ens han deixat sense sang, necessitem un tractament contundent. Hem perdut tant que han de ser mesures específiques i amb dotació adequada", reclama la presidenta de la FoCAP.

En aquest sentit el sector de l'atenció primària ha elaborat un document en què reclamen quatre mesures concretes: augment del pressupost, fer de l'atenció primària l'eix del sistema sanitari públic, recuperació del personal dels equips d'atenció primària perduts des del 2011 i més autonomia de gestió i de lideratge dels CAP. I demanen que es posin en marxa de forma immediata.

Els professionals de l'atenció primària també han denunciat la precarietat laboral que pateixen. "Estem treballant al límit i això ha de canviar. La falta de temps i les males condicions de treball estan entelant els resultats", ha denunciat Tamara Sancho, metge del CAP Vidalet i membre del moviment Rebel·lió Atenció Primària. Segons Sancho, al centre on ella treballa, els pacients han d'esperar entre tres i quatre setmanes per ser visitats pel seu metge de família. Els temps d'espera, però, varien d'un CAP a l'altre i n'hi ha que compleixin amb el termini de donar hora en un termini de 48 hores. Els professionals denuncien la càrrega de treball que suporten. "És imprescindible posar fi a la precarietat laboral, que afecta tant professionals com pacients", afegeix Dolors Forés, presidenta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

Les demandes dels professionals sanitaris compten amb el suport del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.Les entitats signants faran arribar el document amb les mesures al conseller de Salut, Toni Comín.