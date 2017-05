La recepta dels experts per a la vaga del metro

“Ja em prenc la vaga com la rutina dels dilluns”, deia aquest dilluns Anna Castellvell, usuària diària del metro de Barcelona. Des de ja fa cinc setmanes, els dilluns es lleva abans per no fer tard a la feina, però tot i això es mostra comprensiva amb els treballadors del metro, en vaga per la impossibilitat de desencallar les negociacions sobre el conveni col·lectiu. Els sindicats i la direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es tornaran a reunir aquest dimarts per intentar arribar a un acord, que no està gens clar que pugui tancar-se aviat. Segons apunten diversos experts, la solució per desencallar el llarg conflicte podria passar per una mediació externa, encara que afegeixen que el rerefons polític del conflicte dificulta, en tot cas, les negociacions.

Per ara, les parts estan tan separades que ni coincideixen en el motiu de la discòrdia i s’acusen mútuament de retardar un acord que negocien des del 2015. L’empresa afirma que l’escull és l’augment de sou que demanen els treballadors, però els portaveus de la plantilla -el sindicat majoritari al comitè és la CGT- reclamen acabar amb les externalitzacions i la precarietat laboral i volen contractes més estables. “El que plantegen és una cosa tan elemental que ni tan sols els sindicats més moderats tenen arguments per desconvocar la vaga”, sosté Jordi Juan, advocat laboralista del Col·lectiu Ronda.

La participació dels agents públics afegeix controvèrsia al conflicte. L’Ajuntament de Barcelona hi és present com a propietari de l’empresa TMB, que és pública, i la conselleria de Treball, capitanejada per Dolors Bassa -provinent de les bases de la UGT-, fa temps que media en la discussió. “En aquest conflicte hi ha un fort component polític i això fa més difícil desencallar les negociacions enquistades”, assegura Àlex Santacana, advocat del bufet Roca Junyent. En els conflictes llargs i difícils, com pot ser el de TMB, una solució pot ser un canvi en els interlocutors, diu. “El canvi de govern a l’Ajuntament el 2015 no sembla que hagi servit per desencallar el conflicte”, reconeix, i indica que un “mediador extern” -recorrent al Tribunal Laboral de Catalunya, per exemple- podria aportar una “visió diferent” al conflicte quan els casos estan “contaminats”.

El president de la secció de dret laboral del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Carlos González Oliver, també és partidari d’optar per la mediació -un tercer proposa una solució i els actors poden acceptar-la o no- o l’arbitratge -quan la solució proposada és d’obligat compliment per a les parts-. L’advocat del Col·lectiu Ronda també sosté que la Generalitat podria buscar un “recurs extern”. “Només fa falta que les dues parts vulguin”, apunta.

Resignació entre els usuaris

Si res canvia, dilluns que ve tornarà a haver-hi vaga al metro. Entre els usuaris, resignació: “Als de dalt no els molesten les aturades perquè no agafen el metro, i som nosaltres els que en paguem les conseqüències i no en tenim la culpa”, denunciaven aquest dilluns l’Eva i l’Alèxia, dues estudiants de la UB. L’acord sembla lluny. Fonts de la UGT van explica a l’ARA que és “aventurat” dir que el pacte és imminent i van assegurar que desconeixien si l’empresa té alguna nova oferta per fer-los aquest dimarts. Les parts ja porten més de 70 reunions. De moment, sense resultats.