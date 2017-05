La recerca en fotònica i les malalties cardiovasculars, premis de biomedicina

L’estudi de les malalties cardiovasculars i la recerca sobre les propietats quàntiques de la matèria han sigut els àmbits reconeguts aquest any pels premis de la Fundació Banc Sabadell. Borja Ibáñez (Madrid, 1975), metge i investigador del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars de Madrid, ha sigut guardonat amb el XII Premi a la Investigació Biomèdica. Romain Quidant (Dijon, 1975), investigador de l’Institut de Ciències Fotòniques, ha rebut el primer Premi a les Ciències i l’Enginyeria que la Fundació Banc Sabadell concedeix conjuntament amb el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). Cadascun dels premis està dotat amb 50.000 euros, i tots dos tenen com a objectiu reconèixer la trajectòria de joves investigadors.

Borja Ibáñez combina l’activitat com a cardiòleg amb la investigació. Una de les seves línies principals de recerca se centra en l’estudi dels mecanismes que provoquen l’infart i el desenvolupament de teràpies per tractar-lo. Un dels resultats més rellevants que ha aconseguit el seu grup és el descobriment que l’ adrenalina té un impacte negatiu en els músculs del cor. Gràcies a això, s’ha pogut trobar un tractament que consisteix en l’administració de fàrmacs que redueixen la interacció de l’ adrenalina amb el cor. Quan s’aplica a pacients que estan patint un infart, aquest tractament redueix de manera significativa la quantitat de múscul cardíac malmès irreversiblement.

Una de les altres malalties que ha estudiat Ibáñez és la miocardiopatia dilatada, una afecció cardíaca força freqüent que consisteix en una dilatació i una pèrdua de força del cor sense causes aparents. Això fa que les persones afectades es cansin molt i tinguin altes probabilitats de patir una mort sobtada. El grup d’Ibáñez ha descobert que una de les causes de la malaltia és una alteració del metabolisme de les cèl·lules del cor que es pot revertir mitjançant l’aportació de certs greixos. “Aquest tractament ha funcionat molt bé al laboratori; ara n'hem de comprovar l’efectivitat en pacients”, explica. Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món, amb prop d’un 30% de totes les morts. També són les que generen una major despesa sanitària. “La nostra recerca pot ajudar a reduir la mortalitat, a millorar la qualitat de vida dels malalts i a disminuir l’impacte d’aquestes malalties en el sistema sanitari”, conclou.

Romain Quidant es dedica a la nanoòptica, una disciplina que estudia la interacció de la llum amb les anomenades nanopartícules, bocins de matèria que mesuren menys d’una deumil·lèsima part d’un mil·límetre. Pel que fa a recerca bàsica, el grup de Quidant està treballant en un experiment per aconseguir aïllar completament del seu entorn una nanopartícula i poder-ne estudiar les propietats quàntiques. Aquestes propietats són fàcils d’observar i d’entendre en sistemes formats per una sola partícula o àtom, però molt difícils d’estudiar en conjunts d’àtoms com els que formen les nanopartícules o altres sistemes més grossos. “Aquest experiment és únic al món i esperem que ens permeti comprendre millor la física quàntica”, explica.

Una línia d’investigació més aplicada en què treballa Quidant ha permès la creació del que s’anomena laboratori en un xip. El resultat és un aparell d’uns pocs centímetres quadrats que, conjuntament amb un lector que es pot sostenir en una mà, permet realitzar diversos tipus d’anàlisis mèdiques a partir d’una gota de sang, orina o saliva. “Amb aquest aparell, des de qualsevol lloc i de manera immediata, es poden detectar biomarcadors que indiquin activitat cancerosa molt abans de l’aparició d’un tumor”, destaca l’investigador.