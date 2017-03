120 dies per sumar 14.000 signatures i transformar radicalment el Zoo de Barcelona

Un zoo sense zebres ni tigres que es dediqui a tenir cura de l’hàbitat dels animals en comptes de tancar-los. Aquesta és la transformació que la campanya internacional Zoo XXI vol portar al zoo de Barcelona mitjançant la primera iniciativa ciutadana que s’impulsa a la ciutat. Els organitzadors, que ja van tirar endavant la iniciativa legislativa popular contra les corrides de toros el 2010, han iniciat aquest dimarts al matí a Plaça Sant Jaume la recollida de signatures, que s’allargarà durant 120 dies, el termini màxim que els ha donat l’Ajuntament de Barcelona.

Dins aquest termini, necessiten reunir 14.000 signatures per, en paraules de Zoo XXI, "obrir les portes a un projecte de zoo creat per la societat civil i impulsat mitjançant la democràcia participativa". De cara a la iniciativa, l’objectiu de Zoo XXI per aconseguir el màxim consens és "triplicar o quadruplicar" les signatures que proposa l’Ajuntament, segons explica el portaveu de la plataforma, Leonardo Anselmi. Pel que fa a la transformació del zoo, proposen que aquests centres deixin de ser un espai d’exhibició i passin a ser un espai de conservació i observació de la fauna autòctona, almenys a llarg termini. I que la seva feina sigui, sobretot, sobre el terreny. “Volem que el zoo surti a protegir els hàbitats. Si cada zoo del món pogués protegir un sol hàbitat, seria la iniciativa mediambiental més gran del segle”, diu.

Canviar els zoos del món

Tot i que la campanya comença amb la proposta de transformar el zoo de Barcelona l’objectiu és, a partir d’aquí, transformar tots els zoos del món. Segons Anselmi, "Barcelona gaudeix del millor prestigi internacional per les seves polítiques públiques de protecció animal, però com qualsevol gran prestigi això li suposa també una gran responsabilitat". "Zoo XXI va néixer a Barcelona i a Barcelona donarem el primer gran pas cap al futur, i aquest futur comença avui i aquí", ha afirmat durant el tret de sortida de la campanya de recollida de firmes, on s'hi han deixat caure activistes animalistes i personalitats com els consellers Neus Munté i Josep Rull o els regidors Gala Pin i Jaume Asens.