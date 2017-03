Freginals recorda amb roses blanques les víctimes de l'accident d'autocar

Les Terres de l'Ebre han acollit aquest divendres un homenatge sentit de record a les víctimes d'una de les pitjors tragèdies viàries del territori i de Catalunya, l'accident d'autocar de Freginals on van morir 13 joves estudiants d'Erasmus.

Més de 300 persones han assistit a l'acte al voltant del memorial que ha construït l'Ajuntament del municipi. Durant els parlaments, les famílies han demanat mesures per evitar que es pugui repetir una tragèdia com la de fa un any. Constanza Scarscia, representant dels familiars de les joves, ha emocionat amb el discurs tots els presents, inclòs el conseller d'Interior, Jordi Jané, que ha garantit que ja s'hi està treballant.

Visiblement emocionat, Jané ha traslladat el suport als familiars i ha dit que el monòlit amb les 13 roses servirà perquè les joves siguin recordades sempre. "Mai oblidarem aquest tràgic accident", ha dit.

Ha tancat l'acte una colpidora ofrena floral de les autoritats i els familiars que han dipositat roses blanques sobre l'arbre de ferro forjat que presideix el monòlit al voral del fatídic quilòmetre 333 de l'autopista AP-7.