El regidor de Torredembarra d'afers socials ha tingut la llum punxada durant quatre anys

El regidor d'Acció Social de l' Ajuntament de Torredembarra, i per tant l'encarregat de gestionar els casos de pobresa energètica del municipi, Lluís Suñé, ha tingut la llum punxada durant prop de quatre anys al bar que regentava. Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i ha pogut confirmar l'ARA, el portaveu del grup municipal d' Alternativa del Baix Gaià (ABG), s'enfronta ara a dos deutes per impagament del servei de llum a l'Auca Taverna, un conegut restaurant ubicat al centre del municipi tarragoní.

Fonts de la companyia elèctrica Endesa han explicat que ja l'any 2012 van tallar la llum del local per impagament. Al novembre de l'any passat, i en el marc d'una inspecció rutinària, van observar que el restaurant mantenia la seva activitat i, després de comprovar que la llum estava punxada, va obrir un expedient per frau elèctric. Les mateixes fonts han descartat concretar la quantitat total acumulada pels dos deutes perquè les dades són confidencials.

Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Torredembarra han descartat fer cap valoració sobre el cas fins que no disposin de tota la informació. És la mateixa postura que ha pres l'alcalde, Eduard Rovira (ERC), que de moment no farà declaracions, mentre que els grups de l'oposició han reclamat explicacions.

No és la primera vegada que Suñé s'enfronta a una polèmica. A febrer del 2015 va ser absolt arran d'una denúncia presentada contra ell per l'escrit que havia fet al seu blog ironitzant sobre les balances fiscals de Catalunya i la possibilitat d' apadrinar un nen extremeny. Aquest cop, tal com recull el Diari del Baix Gaià a partir d'un escrit del mateix Suñé a Facebook, el regidor ha assegurat que no farà declaracions a cap mitjà de comunicació i que té "la consciència tranquil·la".

Suñé ha afegit que es troba "immers políticament en la lluita amb les subministradores d'energia" i creu que la notícia del frau és conseqüència directa d'això: " No és el primer cop que m'intenten tombar atacant la meva vida privada", ha escrit, sobre un episodi que descriu com un capítol més de la seva "agitada vida". Per tot plegat, assegura que durant els propers dies valorarà si inicia accions legals "perquè sigui la justícia qui aclareixi aquesta situació".