Els regidors de la CUP Barcelona estripen fotografies del rei durant el ple de l'Ajuntament

Els regidors de la CUP Capgirem Barcelona han estripat fotografies del rei durant el ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres. Ho han fet en finalitzar la seva intervenció, en què demanaven que el consell plenari fes una declaració institucional per defensar el dret a la llibertat d'expressió i rebutjar que la crema de fotografies del rei sigui considerada delicte. També demanaven fer constar que el plenari no reconeix l'autoritat dels tribunals espanyols, una declaració institucional que no ha estat aprovada pels regidors de l'Ajuntament.

Davant l'estripada de fotografies, el líder del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz ha reclamat indignat que l'acció constés en acta, i durant la seva intervenció ha dit a la CUP que el seu gest li recorda "a un grup que va començant trencant fotos i cremant llibres i va acabar amb braçalets al braç".

Fernández Díaz ha protagonitzat també un moment curiós aquest divendres al plenari, quan per dirigir un prec a l'alcaldessa Ada Colau ho ha fet parlant en àrab. "Assumeixo que l'entén, tenint en compte que s'han fet comunicacions de l'Ajuntament només en aquest idioma", li ha recriminat després, en català. Al prec, així mateix, li ha demanat que totes les comunicacions dirigides als barcelonins i les barcelonines es faci, almenys, en les dues llengües oficials. Colau li ha respost que sovint es fan comunicacions en idiomes com l'àrab o l'urdú dirigides a ciutadans que el parlen i que així poden participar en les iniciatives de la ciutat.