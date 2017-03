El 'rei de la nit' de Palma, a presó per un presumpte homicidi

El magnat de l'oci nocturn de Palma, Bartomeu Cursach, ha passat la primera nit a presó després que aquest divendres el jutge d'instrucció número 12 de la ciutat ordenés presó provisional sense fiança per a l'empresari i la seva mà dreta, Tolo Sbert. A tots dos els van arrestar dimarts dins del presumpte cas de corrupció a la Policia Local, al qual ara s'hi ha afegit una nova sospita, la seva relació amb la mort, en estranyes circumstàncies, d'un dels empleats de Cursach.

El jutge atribueix al magnat mallorquí i a la seva mà dreta un delicte d’homicidi, a banda d’una quinzena de delictes més: suborn, extorsió, amenaces, coaccions, ús d’informació privilegiada, pertinença a organització criminal, delicte contra la hisenda pública, blanqueig de capitals, tràfic d’influències, corrupció de menors, delictes contra els drets dels treballadors, falsedat documental, estafa processal, aportació de documents falsos al judici i tinença il·lícita d’armes, entre d’altres.

Informació que els incriminava

El jutjat investiga la mort en circumstàncies sospitoses d’un empleat del grup empresarial de Cursach que, suposadament, podria haver aportat informació incriminatòria sobre el magnat, segons han explicat fonts pròximes al cas, que encara es troba sota secret de sumari.

Cursach i la seva mà dreta es van negar a declarar, igual que el tercer arrestat, l’exinspector de policia Antoni Bergas, per qui el magistrat va decretar llibertat condicional amb compareixences cada dilluns als jutjats i la prohibició d’acostar-se a determinats edificis municipals de Palma i Calvià. També li va retirar el passaport i li ha prohibit sortir de l'Estat. D’aquesta manera, el jutge va adherir-se a les mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia Anticorrupció.

Corrupció i amiguismes

A Cursach, Sbert i Bergas els van detenir dimarts en el marc de l’operació Sancus que investiga un cas de presumpta corrupció que implica tèrboles relacions empresarials i d’ amiguisme entre alguns membres del cos policial i destacats empresaris d’oci nocturn de Palma i Calvià. La Policia Judicial va iniciar els escorcolls aquell mateix dia a diverses seus del conglomerat empresarial propietat del grup Cursach Ocio. Des d’aleshores, els agents han estat reunint documentació provinent de la discoteca BCM de Magaluf, així com de Megapark, Tito’s o Pacha, que són possessions també del ‘magnat de la nit’.

El nom del popular empresari apareix citat en diverses ocasions en les diligències de l’expedient de la trama corrupta de la Policia Local de Palma, part del qual es troba encara sota secret de sumari, tot i que fins ara no l'havien investigat.

La Paca de la nit

El propietari de les discoteques Tito’s i BCM seria, segons l’expedient del cas, un dels principals beneficiaris de la trama. “A veure si ho entens... Aquí passa el mateix que a Son Banya amb la Paca. Cursach és la Paca de la nit”, va dir un testimoni protegit que va patir el tancament de dos locals. Al cap d’uns dies de la inauguració dels establiments, agents de paisà de la Patrulla Verda hi van irrompre assegurant que tenien “ordres de més amunt” per tancar-los. Al cap d’una setmana, la Policia Local va desallotjar el local tot recomanant-li que, si el traspassava, ho fes a algú que no pretengués competir amb Cursach.

Els vincles entre els policies i els interessos del grup empresarial sembla que es remunten, com a mínim, a l’any 2001. Una altra persona que va intentar muntar un negoci a la Llotja també explica que va patir les visites de la Patrulla Verda i que va acabar veient-se perjudicada pel que va anomenar la “llei Cursach”, una ordenança que obligà a escurçar l’obertura dels locals nocturns de la zona i que, segons va declarar, va fer-se, únicament, “per afavorir els negocis d’aquest grup societari”. Així mateix, mentre la Policia l’obligava a tancar les portes, els agents indicaven als clients que “anessin a continuar la festa al passeig Marítim”, precisament on Cursach disposa de diversos establiments d’oci nocturn.

La detenció de Cursach i de dos dels seus directius reobre el capítol d’una macrocausa que acumula a hores d’ara 56 volums i que es remunta al setembre de l’any 2013, quan un grup d’empresaris va acudir al fiscal anticorrupció per denunciar un tracte discriminatori per part de la Policia Local entre diversos grups empresarials d’oci nocturn.