El comitè d'Eulen renuncia a proposar un mediador per al conflicte del Prat

El comitè de vaga d'Eulen no proposarà cap mediador per redactar el laude obligatori amb el qual el govern espanyol pretén tancar el conflicte laboral a l'aeroport del Prat, i deixarà el nomenament en mans de l'executiu. L'assessor del comitè, Juan Carlos Giménez, ha explicat a Efe que els representants dels treballadors d'Eulen no troben sentit a participar en aquest procés: "Creiem que el laude és il·legal i el denunciarem davant dels tribunals".

Giménez ha lamentat en declaracions a Catalunya Ràdio que en 24 hores no hi ha prou temps per decidir un àrbitre, i que igualment el govern "posarà qui vulgui". L'assessor del comitè també ha afirmat que, si convé, "aniran a l'ONU".

El govern espanyol ha notificat a les 11 h d'aquest dijous el laude de compliment obligat per solucionar la vaga indefinida al Prat, i les parts disposen ara d'un termini de 24 hores per designar un àrbitre. En el cas que no ho aconsegueixin, el ministeri de Foment assignarà una persona en les 24 hores següents, i demanarà a les parts que formulin les al·legacions que estimin oportunes amb relació a la seva imparcialitat. L'àrbitre dictarà la seva decisió en el termini de deu dies a comptar des de la data de la seva designació.

Menys seguretat als controls

En declaracions a Efe, l'assessor del comitè de vaga també ha lamentat que, des que la Guàrdia Civil ha incrementat la seva presència en els controls de l'aeroport, "la seguretat ha baixat". Segons Giménez, "s'està prioritzant que no hi hagi cues als controls de seguretat, i això suposa que els passatgers passen molt ràpid", amb la qual cosa, segons el seu parer, no es porta a terme un control adequat.