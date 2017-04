Sis hores per rescatar dos escaladors atrapats al Cavall Bernat de Montserrat

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta passada nit i matinada en el rescat de dos escaladors atrapats al Cavall Bernat de Montserrat, entre els termes municipals de Marganell i Monistrol (Bages).

L’avís de l’incident es va rebre a les 19.51 hores de divendres després que els dos escaladors quedessin atrapats a 140 metres del terra ja que se’ls havia enganxat la corda en el ràpel.

El rescat va ser laboriós i complicat per la manca de llum i perquè els dos muntanyencs, un polonès i l’altre irlandès, havien donat com a localització una via equivocada del Cavall Bernat, a 1.110 metres. Un cop trobats, efectius del GRAE dels Bombers van procedir a facilitar el seu descens fins a la base de la paret, cap a les 01.24 hores d’aquest dissabte.

Els dos escaladors presentaven símptomes lleus d’hipotèrmia i no ha calgut la seva evacuació a un centre hospitalari.