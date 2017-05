Suspenen les declaracions dels cinc investigats per la mort de la nena ofegada a la piscina de Ripoll

El jutjat d'instrucció de Ripoll ha suspès les declaracions de quatre monitors i del director de la piscina de Ripoll, investigats per la mort de la nena de 4 anys ofegada a la piscina el passat 19 de maig. El jutge ha atès la petició dels advocats que han demanat la suspensió per poder tenir accés a la instrucció.

Inicialment, els mossos només havien acusat dues persones però el jutjat ha ampliat la causa fins a cinc investigats i, per tant, els lletrats volen tenir més temps per poder revisar tota la documentació. La nova data per a les declaracions serà el 14 de juny. El jutjat considera que tant l' Ajuntament de Ripoll com l'escola Pirineus de Campdevànol (on estudiava la petita) són responsables civils. La família de la nena apunta a una "negligència clara" i s'han personat aquest dimarts com a acusació particular.

La família de la nena apunta a una "negligència clara" i s'ha personat com a acusació particular. A les deu del matí, han arribat al jutjat acompanyats dels advocats Carles Monguilod i José María Fuster-Fabra. "No és una venjança, el que els pares volen és saber exactament què va passar i per què va morir una nena que no hauria d'haver mort", han explicat els lletrats.