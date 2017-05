Els Mossos acusen els amos del restaurant de Caldes d'un homicidi imprudent i sis delictes de lesions

Els Mossos d'Esquadra acusen el matrimoni del restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella (la Selva) d'un homicidi imprudent i sis delictes de lesions per l'accident del castell inflable. La parella ha declarat aquest dijous a la comissaria de Santa Coloma de Farners assistida pels lletrats Carles Monguilod i Jordi Corominas. Segons ha explicat Monguilod, l'interrogatori s'ha centrat a saber com es muntava i desmuntava l'inflable, i s'ha fet incís especialment en els ancoratges. Els propietaris, que el dia de l'accident no eren al restaurant, han explicat que era el segon inflable que tenien i que sempre se'n cuidava el mateix treballador. Monguilod sosté que, ara per ara, no hi ha indicis de negligència i que la tragèdia no era evitable. Segons la seva tesi, més que una imprudència va ser un desgraciat accident.