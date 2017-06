1 de desembre: la data per a la restricció de vehicles en episodis contaminants

Les restriccions de vehicles en episodis contaminants a Barcelona començaran a partir de l'1 de desembre d'aquest any, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. Una vegada la Generalitat de Catalunya activi l'alerta d'episodi, no podran circular els turismes sense etiqueta de la direcció general de Trànsit i les furgonetes pre-Euro1 entre les 07.00 i les 20.00 hores, exceptuant els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències i serveis essencials. La restricció s'aplicarà a tot l'àmbit de la ciutat del municipi de Barcelona amb l'excepció de Zona Franca i Vallvidrera - les Planes.

Per facilitar l'aplicació de la mesura, a partir del mes que ve, el govern municipal posarà a disposició dels ciutadans un sistema automàtic d'avisos que permetrà alertar sobre la posada en marxa i desactivació dels episodis de contaminació. Aquest sistema automàtic es podrà descarregar des d'una pàgina web habilitada.

La Taula contra la Contaminació de l'Aire de l'Ajuntament de Barcelona s'ha reunit aquesta tarda per fer balanç de com avança el Programa de Mesures Contra la Contaminació Atmosfèrica, que es va presentar ara fa sis mesos i que té com a objectiu tenir uns nivells de contaminació per sota dels llindars que marca l'OMS. Entre altres aspectes, principalment orientats a la promoció del transport públic i sostenible, les mesures estructurals també preveuen restringir el pas a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona de manera permanent i progressiva als vehicles més contaminants, començant l'any 2019 pels turismes Euro1 i les furgonetes pre-Euro1 i continuant el 2020 pels vehicles sense etiqueta, i també establir mecanismes per ordenar i restringir l'aparcament als vehicles més contaminants.