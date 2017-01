L'Institut Joan Brudieu de La Seu d'Urgell retira la càmera instal·lada en una aula

"Davant la polèmica de les últimes setmanes que en gens ajuda a la imatge de bona convivència de tota la comunitat educativa de l'Institut Joan Brudieu i que, a més, ofereix una visió del tot contrària a la realitat quotidiana de la vida al centre, en particular, i a la ciutat de la Seu d'Urgell en general, es reconsidera la situació i la càmera, que no ha funcionat mai, ha estat desinstal·lada". Amb aquest breu comunicat els responsables de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell han fet marxa enrere i han retirat el sistema de videovigilància que havia de funcionar a partir d'aquest dilluns a les seues aules.

En concret, el director de l'institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell va ordenar instal·lar una càmera de seguretat en un aula amb una pissarra digital davant la presència d'un reduït grup d'alumnes conflictius i a petició d'alguns docents, com ell mateix va explicar.

Quan es va conèixer la polèmica, el Departament d'Ensenyament va alertar que no es podia posar la càmera sense comunicar-ho als serveis territorials d'educació, qui ha d'autoritzar-la. Avui encara no havien rebut cap petició per part del centre escolar de l’Alt Urgell. Per instal·lar la càmera el centre hauria de justificar les causes de la seva instal·lació -que han de ser greus- i els objectius que persegueix així com el temps de vigència de la mesura. Fonts del departament han indicat que aquest centre no és gaire conflictiu i abans d'arribar a aquesta mesura s'han d'esgotar totes les altres vies. Així mateix, consideren que aquesta mesura hauria de tenir el consens de tots els afectats, inclosos els alumnes, i si són menors, els pares.

En aquest sentit, l'Assemblea d'Estudiants de l'IES Joan Brudieu va emetre un comunicat per expressar el seu rebuig a la instal·lació de les càmeres ja que ho consideraven un " abús de la seva situació d'ostentació del poder" per part de la direcció del centre i que es ficava en la privadesa dels joves. Com a protesta van aparèixer alguns rètols contra el director de l'institut al que comparaven amb el “ Gran Hermano” del llibre de Orwell '1984'.

De totes maneres, el que sí que continuarà funcionant són les càmeres que el centre té instal·lades a l’ exterior de l’edifici, concretament a l’entrada. Es va instal·lar perquè durant els caps de setmana uns gamberros trencaven periòdicament els vidres del centre i hi entraven. La mesura dissuasiva va funcionar, segons el centre, i es va anar estenent a altres punts sensibles com les aules d'informàtica o el laboratori, on es destrossava material, o directament desapareixia.