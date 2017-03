Revés judicial al projecte de construir milers d'habitatges a Cerdanyola

Un gran projecte urbanístic de Cerdanyola del Vallès, el futur Centre Direccional, ha rebut un revés judicial que deixa a l'aire la seva viabilitat. Una sentència sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anul·la de ple dret el Pla Director Urbanístic (PDU) del projecte, presentat l’any 2014 pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que ara té 30 dies per recórrer-la.

La decisió judicial, que no és ferma, dóna la raó a l'associació ecologista Cerdanyola Via Verda (ACVV), que va presentar un recurs contenciós administratiu contra el pla argumentant que el projecte no s’adaptava a la realitat i a les necessitats de la zona.

Els terrenys afectats són unes 380 hectàrees de camps agrícoles i paratge natural, coneguts com la Plana del Castell, ubicats entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès, delimitats al nord per l’AP-7 i la B-30 i al sud pel Parc Natural de Collserola. En aquesta extensa àrea, el Centre Direccional contempla la construcció de més de 4.600 habitatges, més d'un milió i mig de metres quadrats per a empreses -alguns dels quals ja estan edificats- i més d'un 7% de les parcel·les destinada a l’ús comercial.

El recurs de l'entitat ecologista se centrava en l'estudi de mobilitat del projecte. La sentència recull que l'estudi limita el seu anàlisi a tan sols 10 anys vista, quan el PDU contempla un termini de 20 anys per completar tot el Centre Direccional. "Un grau d'incertesa -sosté el tribunal- incompatible amb un projecte que hauria d'estar el màxim de detallat".

El projecte té els seus inicis al Pla General Metropolità (PGM) dels anys setanta, que fixava la urbanització de tota aquesta àrea. Des de llavors, la ciutat de Cerdanyola ha viscut entre la definició del Centre Direccional per part de les institucions i la polèmica des de les entitats ecologistes, molt crítiques amb el projecte perquè afirmen que "posa en risc" i "destrueix" un paratge natural que és actualment zona de lleure pels veïns i que esponja una zona ja de per sí molt urbanitzada.

Satisfacció ecologista

La sentència ha estat rebuda amb alegria per l’ACVV, que ara espera que es faci un nou plantejament del Centre Direccional amb la participació directa de la ciutadania i de l'Ajuntament. "Aquesta planificació urbanística és quimèrica, absurda, gran i innecessària", assegura l’advocat de l’associació i regidor d’ERC a Cerdanyola, Íñigo de Enterria. Afirma que la sentencia posa en evidència que el projecte, sumat a un territori ja de per sí "trinxat" per autopistes, "no garanteix" l’absorció de tota la mobilitat que es generaria.

El president de l’entitat, Àngel Gastón, considera la sentència una "oportunitat" perquè la Generalitat, l’Incasòl i el Consorci Urbanístic del Centre Direccional obrin un debat "ampli" amb l’Ajuntament de Cerdanyola i la ciutadania per definir un nou pla que sigui més respectuós amb el medi ambient i amb les necessitats de la zona. "No volem barris aïllats i segregats del nucli urbà", afirma Gastón, que afegeix que el futur projecte s’ha d’edificar lluny dels abocadors de la zona per "respectar" la salut de les persones.

L’hora del diàleg

El regidor d’urbanisme del municipi, Iván González (Compromís per Cerdanyola), afirma que la sentència obre les portes al diàleg entre totes les formacions consistorials per buscar un acord majoritari i fer un front comú a favor de la modificació el pla. Uns canvis que passarien, assegura González, per reduir els habitatges i l’espai comercial.

La sentència no afecta a les llicències ja atorgades a empreses o al Sincrotró Alba que ja han edificat a la zona del Parc Científic del Centre Direccional, però segons De Enterria, sí que podria afectar a futures llicències.