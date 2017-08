La revolta contra Aena s’estén a la resta d’aeroports

A Aena se li multipliquen els problemes: els treballadors d’aquesta empresa pública, present en tots els aeroports estatals, van iniciar ahir els tràmits per convocar 25 dies de vaga saltejats des del 15 de setembre fins al 30 de desembre. Així, el conflicte que va començar a finals de juliol a l’aeroport del Prat, lluny d’extingir-se, pot estendre’s a la resta de l’Estat i, també, al sector de la seguretat, que reclama un conveni propi. En total estan cridats a la vaga 8.200 empleats d’Aena, un miler dels quals treballen a l’aeroport del Prat.

L’amenaça sobre Aena va arribar ahir coincidint amb la celebració d’un consell de ministres extraordinari per encarar el conflicte del Prat. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va donar per acabada la negociació amb els treballadors d’Eulen (encapçalada per la Generalitat) i va avançar que, en el termini màxim de 24 hores des que es notifiqui a les parts, aquestes hauran de designar un àrbitre de mutu acord. Si no ho aconsegueixen, l’àrbitre el designarà el mateix ministeri en un termini de 24 hores. A partir d’aquí, s’obrirà un termini màxim de 10 dies, a comptar des de la data de designació de l’àrbitre, per assolir un acord, que serà d’obligat compliment per a les dues parts. El portaveu del comitè de vaga, Joan Carles Giménez, ja va advertir dilluns que impugnarien l’arbitratge forçós del ministre perquè el consideren il·legal.

Més afectació

Durant tot aquest temps, Foment haurà de centrar l’atenció en els seus propis treballadors. I és que si l’amenaça de vaga es compleix, l’afectació pot ser molt superior que la que es viu aquests dies al Prat. Els treballadors cridats a la vaga són tots d’Aena i Enaire -empreses encarregades de les infraestructures aeroportuàries de l’Estat-, excepte els controladors aeris. Són els encarregats del manteniment, dels llums de pista, de les centrals elèctriques de baixa tensió, del centre de manteniment, els bombers, els senyalers i el personal d’informació.

Aquestes aturades afectaran, per tant, el funcionament de la infraestructura: “Si no hi ha prou bombers, avions com l’Airbus 3080 i el Boeing 747 no podran aterrar. De la mateixa manera, sense senyalers a les pistes, aquestes s’hauran de tancar a estones”, explicava Manuel Caro, de la secció sindical de CCOO Catalunya a Aena. El resultat: retards i cancel·lacions de vols. “Ho sentim molt, però és evident que afectarà els passatgers”, lamentava Caro.

Segons els sindicats convocants -CCOO, la UGT i la USO-, en els últims anys els treballadors han perdut més d’un 8% del poder adquisitiu i la possibilitat de tenir dies per a assumptes propis. Els treballadors demanen recuperar els drets que tenien abans de la crisi i que es contractin nous treballadors per cobrir baixes i garantir les condicions de seguretat. Encara que amenacen amb 25 dies d’aturades, la convocatòria oficial es farà el 31 d’agost si en la reunió amb el secretari d’Infraestructures i Transport, Julio Gómez, les dues parts no arriben a un acord.

Les reclamacions dels treballadors d’Aena no són noves: al maig ja van demanar que l’empresa s’assegués en una mesa de negociació i, segons Caro, “ha fet cas omís a les nostres peticions, amb l’argument que està sotmesa als pressupostos estatals”. Tot i això, com ja va avançar aquest diari la setmana passada, el gegant aeroportuari va registrar un benefici de 1.164 milions d’euros el 2016, un 40% més que l’any anterior i una quantitat similar als guanys de CaixaBank, amb 1.047 milions d’euros.

“Alhora que s’han perdut drets laborals, han augmentat els vols i els passatgers”, es queixava el responsable sindical. “A Aena falten unes 450 persones als aeroports i 250 als centres de control, sobretot a Barcelona, que és on més es nota la falta de plantilla, però també als aeroports de Madrid i Palma”, va afegir Caro. El creixement en el nombre de viatgers és evident: l’aeroport del Prat ha crescut un 8% durant els primers sis mesos del 2017 respecte a l’any passat, segons dades d’Aena. I només al mes de juliol el Prat va acumular 5 milions llargs de passatgers. El creixement retalla la distància amb l’aeroport de Madrid, que al juliol només va rebre 46.000 passatgers més que el de Barcelona i va créixer un 3,7%. D’altra banda, els aeroports de Girona i Reus també remunten. L’aeroport de Girona ha tancat el juliol amb 303.256 passatgers, un 17,2% més que el juliol del 2016. Pel que fa a Reus, l’aeroport va acabar el juliol amb 196.227 passatgers, un 17,1% més que fa un any.

Precarietat laboral

“Aena permet adjudicacions temeràries amb empreses que paguen uns sous ridículs”, va sentenciar Caro, que va denunciar que “s’està precaritzant el sector”. Les reivindicacions de Cano coincideixen amb les dels vigilants dels controls de seguretat de l’empresa Eulen, subcontractada d’Aena, que han denunciat de manera reiterada aquests dies de vaga sous de 900 euros nets per als vigilants, tal com ha contrastat aquest diari amb nòmines dels treballadors.

Les demandes del personal de seguretat han obert una crisi, a més, en el sector de la seguretat privada. Aquesta setmana, el sindicat UGT ha amenaçat de convocar també vaga de vigilants de seguretat a l’aeroport de València si el govern del PP “no aborda una solució global” per a la problemàtica dels contractes de seguretat en el territori nacional. “El conflicte del Prat és la punta de l’iceberg, ja que la contractació de serveis de seguretat privada es licita fomentant la precarietat laboral dels vigilants” i “amb un clar incompliment d’estàndards de qualitat suficients”. Així, per al sindicat, el problema no quedarà resolt fins que no arribi un conveni col·lectiu que “garanteixi la qualitat dels contractes laborals i dels serveis prestats”.

Sense cues al Prat

La tercera jornada de vaga que es va viure ahir a l’aeroport del Prat va estar marcada per la normalitat. Hi havia previstos 499 vols i el temps d’espera màxim per passar els controls va ser de 17 minuts, segons fonts d’Aena. Els serveis mínims del 90% i el reforç dels agents de la Guàrdia Civil han provocat que la vaga total, que va començar dilluns, hagi tingut menys afectació que les aturades parcials que s’havien convocat des de mitjans de juliol.